Son dakika haber... Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı

12.03.2022 14:51
Son dakika haber... Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı

Son dakika gündem haberine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı beyaza bürüdü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı beyaza bürüdü.

"Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak da adlandırılan 210 dönümlük alana gelen fotoğraf tutkunları, mezar taşlarının üzerindeki yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemelerin beyazla bütünleşmesini karelerine yansıttı.

Doğa fotoğrafçısı Özkan Olcay, martın kışı aratmadığını belirterek, "Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda karlar erimişti ama martta yeniden beyaza büründü. Çok güzel manzara var. Mezar taşları ve kümbetler üzerindeki kar, çok güzel görüntüler oluşturdu. Bizler de özellikle bu mevsimde beyaz örtüyle bütünleşen tarihi alanları fotoğraflayarak arşivimize kattık." dedi.

YORUMLAR
500
Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza Türkiye'nin karla imtihanı sürüyor: Bitlis'te öğretmenevi çığ altında kaldı, Bursa'da zincirleme kaza Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu Kar yolları kapattı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Selçuklu, Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı - Son Dakika


Son Dakika
14:41 Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı, trafik durduruldu
14:38 Kılıçdaroğlu elektriği kesilen Moda Sahnesi'ne Bahçeli'nin gönderdiği kandillerle gitti
14:27 Açığa alınan özel harekatçı, polis eşine parkta eşine dehşeti yaşattı: Çantasından silahı kaptı ve...
14:23 Amatör kayakçı fırsatı kaçırmadı, oğlunu sırtına alarak İstanbul sokaklarında kayağa çıktı
14:22 34'ü çocuk 86 Türk bu camide saklanıyordu, Mariupol'deki Kanuni Süleyman Camii'nin bombalandığı haberi geldi: Türklerin akıbeti meçhul!
14:12 İstanbul'da akşam saatlerinde gök gürültülü kar sağanağı bekleniyor: Yetkililerden uyarı üstüne uyarı!
14:08 Emojili düello sürüyor! Bahçeli'nin hedefinde yine Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti var
13:41 Bakıcı terörü hortladı: 92 yaşındaki emekli hemşirenin dövülürken attığı çığlıklar yürek dağladı
13:39 Pes dedirten öneri! Yıldız Tilbe, saldırgan köpeklerin zehirlenmesini istedi
13:36 Ukraynalı milletvekilinden Rusya'ya Nazi benzetmesi: Kiev Rusya'nın yeni Stalingard'ı olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 14:57:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement