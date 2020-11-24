Son dakika: Ahlatlı şehitler şehadetlerinin yıldönümünde kabirleri başında anıldı - Son Dakika

- Ahlatlı şehitler şehadetlerinin yıldönümünde kabirleri başında anıldı

BİTLİS - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde çıkan çatışmalarda şehit olan Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz şehadetlerinin yıldönümünde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki kabirleri başlarında anıldı.

Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilçenin Tunus Mahallesi'ndeki Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda bulunan Ahlat Şehitliğinde düzenlenen anma programına Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Başsavcısı Metin Ertaş, kurum amirleri ve şehit aileleri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve dualar edilmesinden sonra konuşma yapan Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç, şehitliğin çevre düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Ardıç, "Şehitliğimizde yapılan onarım ve tadilat dolayısıyla il valimize, ilçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Şehitlerimizin hatırası olarak kendilerine birer plaket sunmak istedik. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç ve şehit aileleri tarafından Ahlat Şehitliği'nin çevre düzenlemesi, onarım ve tadilatları için desteklerini esirgemeyen Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve diğer kurum amirlerine plaket takdim edildi. Anma programından sonra katılımcılar Şehit Piyade Çavuş Erdoğan Gökbulak ile şehit Kıdemli Astsubay Başçavuş Halit Topuz'un ailelerini ziyaret etti.