Son dakika haber... Ahmet Ağaoğlu: Futbolcular çok büyük bir başarının altına imza attılar

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, " Türkiye'nin en iyi takımı Trabzonspor bana göre. Bu kupayı da sonuna kadar hak ediyordu. Oyuncularımızın hepsini tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Çok büyük bir başarının altına imza attılar" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Aytemiz Alanyaspor 'u 2-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası 'nı kazandıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Her kulvarda başarıyı hak ettiklerini dile getiren Ağaoğlu, sezonun başından beri çok iyi mücadele ettiklerini ancak bir takım olumsuzlarlar yaşadıklarını dile getirdi.Lig yarışında geride kaldıklarını ifade eden Başkan Ağaoğlu, "Göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek vardı, 10 yıl üzerine hatta biraz daha geri gidebiliriz 16 yıl üzerine yanılmıyorsam lig 2'ncisi ve kupa şampiyonu olmuştuk. Önümüzde bir kupa vardı. Tabii yapılan bir takım eleştiriler ki onların çok büyük bir bölümüne de hak veriyorum ben. Netice itibarıyla şampiyonluğa odaklanmış bir camianın son maçlarda şampiyonluğunun elinden gitmesinin yaratmış olduğu üzüntü, sinir, kızgınlık ama sürekli şunu söyledim. Önümüzde bir kupa var ve kupalar öyle kazanılmıyor. Kolay kazansaydık zaten son 10 senede birkaç Türkiye Kupası'nı müzemize götürmüş olurduk. Önemli mücadeleler sergiledi takım. Özelikle uzatmaya giden, penaltılara giden Denizlispor maçı. Erce'nin orada son saniyede takım 2-0 mağlupken direk dibinden çıkardığı top bugün onu söyledim kendisine, bizi buralara kadar getirdi. Devamında oynanan Fenerbahçe maçları biliyorsunuz. Fenerbahçe'de kupayı hedefliyordu. ve burada oynanan final maçı. Bana göre finale yakışır şekilde, Sörloth enteresan bir çocuk. Trabzonspor ile lige başladı, ilk golü, açılışı o yapmıştı. Kayserispor maçında da kapanışı o yaptı. Burada da son noktayı koydu. İyi bir mücadeleydi, Türkiye'nin en iyi takımı Trabzonspor bana göre. Bu kupayı da sonuna kadar hak ediyordu. Oyuncularımızın hepsini tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Çok büyük bir başarının altına imza attılar. Teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Biz kupa mücadelelerine Hüseyin hoca ile başladık, finale kadar da onunla geldik. Ona da ayrıca çok teşekkür ediyorum, takımı bu noktaya getirdiği için. Tabii Edie Newton'u da tebrik ediyorum. Çıktığı 2 maçta; 2 galibiyet ve 1 kupa ile kısa süreli bir zaman aralığında kariyerine antrenör olarak bir kupa eklemiş oldu. Herhalde eşine rastlanır bir durum değil. Literatürü bilmiyorum ama. Bu kadar kısa süre içerisinde kariyerine kupa ile başlayan, 9 gün oldu. Taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun. Onlar her şeyin en iyisini hak ediyorlar. Onlardan ricam biraz daha sakin olsunlar. Provakasyonlara kapılmasınlar. Geldiğimiz zaman sürdürülebilir başarı için 3-4 seneye ihtiyacımız var diye söyledik. Bu asla zirve yarışının dışında olacağımız anlamına gelmesin, hayır. Bugünden itibaren zirve yarışının içerisindeyiz ama sürdürülebilir bir başarı için 3-4 sene demiştik. Geldiğimizde 6'ncı sırada aldık takımı. Geçen sene 4'üncü tamamladık, bu sene 2'nci olduk ve kupa finali. Yani bu bir ışık olmalı. Bu bir anlam ifade etmeli. Biz her sene üstüne koya koya gidiyoruz. Eksiklerimiz, noksanlarımız var. Emin olun sizlerin gördüğü ya da taraftarın gördüğünün 7-8 katını görüyoruz. Sizler ve camia Buz dağının su üstünde görünün kısmını görüyor. Ama biz neyin neyden kaynaklandığını biliyoruz. Bu sıkıntıları tamir ederek, üstüne koya koya devam ediyoruz. Aynı şekilde de devam edeceğiz" diye konuştu."GELİR KAYBININ NASIL KARŞILANACAĞI KONUSUNDA DA KULÜPLERE BİR TEMİNAT VERİLMESİ LAZIM"Ahmet Ağaoğlu, alınan küme düşmeme kararı ile ilgili olarak, "Kupa gecesinde bunu konuşmak ne kadar doğru ama bugün federasyonun almış olduğu çok garip bir karar var. Madem küme düşmek olmayacaktı, bu lig neden oynandı. Öyle 20 kulübün ittifakı falan değil, buna katılmıyorum. Bizim orada söylemiş olduğumuz bir şey vardı. Madem böyle bir talep var, takvime baktığımız zaman önümüzde oynanacak 65 maç var. Trabzonspor açısından baktığımız zaman lig, Avrupa , kupa ve milli maçlar... Çünkü bu oyuncuların 8 tanesi milli takıma gidiyor. Belki daha fazlası gidecek. Gençlerimizde U19'a U21'e gidiyor. Önce önümüze bir takvim gelsin, artı ilave olacak takımlarla birlikte ciddi bir gelir düşüşü yaşanacak. Bu gelir kaybının nasıl karşılanacağı konusunda da kulüplere bir teminat verilmesi lazım. Ayrıca o takvim nasıl oluşacak. Yani 65 maçı biz nasıl oynayacağız. Eylül ayından, Mayıs ayına kadar 8 ay. Şimdi 65 maçı nasıl oynayacağız. Biz bunu söylediğimiz zaman daha 24'üncü saati dolmadan bu karar alındığına göre demek ki bu karar çekmecedeydi, bu net. Küme düşme olmadığına göre demek ki ligin tepesi dizayn edildi. Ligin üstüne şekil vermek için maçları oynadık. Ben bunu anlıyorum, kimse kusura bakmasın. Hiç hoş olmadı. Trabzonspor zaten haksızlıklara karşı sembol olmuş bir takım. Trabzonspor'a hiçbir zaman hiçbir şey altın tepsi içerisinde ikram edilmedi. Trabzonspor bugün 16 milyon Euroluk bir takımla mücadele ediyor. Bu kadro ligi 2'nci, kupayı da şampiyon olarak tamamladı. Bizim önümüz ne kadar kesilmeye çalışılırsa çalışılsın, aslında hiç kimsenin anlam veremeyeceği, ben bugün yaşananlara anlam veremiyorum. Bugün bunu konuşmak istemiyordum. Yani üzerinden bir 24 saat geçsin, camiamız kupanın sevincini biraz yaşasın, yeni bir gündem yaratmanın hiçbir anlamı yok ama karşı karşıya kaldığımız durumda can sıkıcı" şeklinde konuştu."FEDERASYONUN VERDİĞİ KARARA SAYGILIYIZ AMA BU KABUL ETTİĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ" Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanma kararıyla ilgili başvuruda bulunup bulunmayacakları ile ilgili gelen soruya yanıt veren Ahmet Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Kendi içimizde değerlendireceğiz. Dediğim gibi olay çok sıcak. 8 ayda, 32 haftada, 65 maç nasıl oynanacak? Neyle, hangi kadro ile oynayacaksınız, nasıl mücadele edeceksiniz? Bunu zaten pandemi sonrasında göreceksiniz. Tekrar bir yükleme neticesinde verilen aradan sonra oyuncuların ciddi sakatlıklar yaşadıklarını da gördük. Herkes kendi hesabına göre konuşuyor. Pandemi sürecinde ağzımızı açmadık ama mükafatı bu olmamalıydı. Ağzımızı açmadık, otoritenin verdiği karara saygılıyız ifadesinin dışında ifade kullanmadık. Yine de şunu söyleyeyim: Federasyonun verdiği karara saygılıyız. Ama bu kabul ettiğimiz anlamına gelmez. Bir üst kurulun vermiş olduğu karara karşı bir saygısızlık, hoş bir bakış açısı değil ama dediğim gibi kabul ettiğimiz anlamına da gelmez. Bunları söylediğiniz, konuştuğunuz zaman duygularınızı, düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz. Yapılan bir yanlışla alakalı olan eleştirinizi dile getiriyorsunuz. Fakat 350 bin TL'ye yakın parayla Süper Lig kulüpleri içerisinde en fazla bireysel cezayı yemiş bir adamım. Bundan sonra nasıl bir ceza yiyeceğimizi de bilmiyorum. Çünkü bunların hepsi sportmenliğe aykırı açıklamalar olarak değerlendiriliyor. Hayır bu asla ve asla sportmenliğe aykırı bir açıklama değil. Burada çok büyük bir yanlış var. Benimle birlikte aynı ifadeleri kullanan kulüplerin sayısı da hiç az değildi. Hatta bunun içerisinde aşağıdan gelen Erzurumspor başkanı da var. O da kullandı bu ifadeyi. Burada çok önemli iki konu var. Bu nasıl çözülecek? Hiçbir çözüm öne sürülmeden, hiçbir çözüm konuşulmadan tartışılmadan daha üzerinden 24 saat geçmeden bu karar alınıyorsa ben şunu söylüyorum; o karar demek ki çekmecede bekliyordu. Ligin tepesini dizayn etmek için bekliyorlardı. Diğer taraftan da bakacak olursak rezerv lig konusu var. 8 aydır tartışılıyor. Bir rezerv lig oluşturma konusunu 8 ay tartışıldığı bir konuda siz bu kararı 8 saat içerisinde alabiliyorsanız kimse kusura bakmasın bu kararın safiyane ve iyi niyetli alındığına kimse beni inandıramaz, net.""REZERV LİGLE ALAKALI ALINMIŞ BİR KARAR HALA YOK, BEN BU OYUNCULARI NE YAPACAĞIM?"

Trabzonspor forması giyen ve geleceği soru işareti olan futbolcularla ilgili gelen soruya Ağaoğlu, "Bu burada sorulacak soru değil. Yani gidecek isimler de, gelecek isimler de olabilir. Bu zaten futbolun içerisinde, doğasında olan bir durum. Onla alakalı olarak yönetim kurulunun vermiş olduğu kesin bir karar yok henüz. Ben bunu hep söyledim. Lig mücadelesi devam ederken, sürekli olarak gündeme getirildi. Sürekli olarak aynı şeyi söyledim. Lig bitti, sanki bu finali hiç oynamayacakmışız gibi bir hava içerisinde. Kupa bu kadar önemli değilse oynamayalım. Ama bu önemli. Kupayı aldığınız zaman her şey bir tarafa, bizim durumumuz biraz farklı. Avrupa kupalarına gidiyorsun. Bunun karşılığında kasanıza 10 milyon Euro gibi bir para giriyor. Kupa finali olduğu süreçte de bu sorular soruldu. Kim gidiyor, kim kalıyor diye. Her sene bir takımdan birkaç oyuncu gider, birkaç oyuncu gelir. Konuşmamım başında şunu söyledim. Biz eksiklerimizin tamamlaya tamamlaya yolumuza devam ediyoruz. Siz de takdir edersiniz ki takımın bu sene gösterdiğiniz performans, geçen sezon gösterdiğimiz performanstan çok daha üst düzeydi. Geçen sene kupada çeyrek finalde Ümraniye'ye elendik. Bu sene kupayı müzemize götürdük. Ligde sonuna kadar mücadele verdik ama açık söyleyeyim bugünkü karardan sonra 12 Haziran'da başlayan 1 hafta önce biten o mücadeleyi niye ve ne için verdiğimizin cevabını ben içimde kendime veremiyorum. Bütün iyi niyetimle veremiyorum. Karar 8 saat içerisinde değişti. Ama bir rezerv lig 8 aydır çözülemiyor maalesef. Yani lig başlıyor. Bakın rezerv lig olmasa elinizdeki oyuncuları elden çıkarmak zorunda kalacaksınız. Böyle bir kadroyu elinizde tutmanın anlamı yok. Biz U19 falan diye ayırt etmiyoruz. 70'e yakın oyuncu var benim elimde. Şurada 1 ay sonra lig başlayacak, rezerv ligle alakalı alınmış bir karar yok. Ben o zaman bu oyuncuları ne yapacağım? Önce hayati kararların alınması ve bu ligden düşmenin iptal edilme kararını dediğim gibi nasıl bir takvimde oynanacak, gidin milli takım hocasına sorun. Memnun mu acaba bundan? Düşüncelerini net olarak ifade eden bir insandır Sayın Şenol Güneş. O zaman biz bu 65 maçı nasıl oynayacağız? İçinizde fikri olan var mı? 2 günde 1 maç oynamak zorunda kalacağız. ve devre arası yapmadan. Eylül ayında başlayacağız, 16 Mayıs'a kadar biz 8 ay içerisinde 65 maç oynamak zorundayız. Siz bunu kulüplerin önüne getirip, kulüplerle konuşmadan, tartışmadan eğer dediğim gibi 24 saat içerisinde alel acele çıkıyorsanız dediğim gibi o karar zaten çekmecedeydi. Bu karar çekmecedeyse ligi o zaman neden başlattınız? O zaman benim aklıma şu geliyor. Ligin tepesini dizayn etmek için başlattınız" yanıtını verdi.