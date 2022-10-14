Bunun üzerine Ahmet Şafak, konseri yarıda bırakarak kazada hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ahmet Şafak, Isparta, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın haberi! Ahmet Şafak, Bartın'daki maden kazası nedeniyle konserini yarıda kesti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.