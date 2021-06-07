Son dakika haber... Ahmetli'de çıkan yangında yaklaşık 10 dekar orman ve makilik zarar gördü - Son Dakika

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde orman gençleştirme ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Dereköy Mahallesi Matdere mevkisinde orman gençleştirme alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 1 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale eden Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine çevre sakinleri de katıldı.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 dekarlık arazi hasar gördü.