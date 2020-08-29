Son dakika haber... Ahşap döşemeye sıkışan köpek kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap döşemeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan ahşap döşemeye sıkışan köpek, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ahşap döşemelerin arasına sıkışan köpeği kurtardı.

Ekipler köpeği, sahibine teslim etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ahşap döşemeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinde bulunan ahşap döşemeye sıkışan köpek, iş yeri çalışanları ve vatandaşlar tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, ahşap döşemelerin arasına sıkışan köpeği kurtardı.

Ekipler köpeği, sahibine teslim etti.