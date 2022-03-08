Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

08.03.2022 09:57
Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

Son dakika haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda 2 katlı ahşap bina alev alev yandı.

Yangın saat 09.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Mesudiye caddesinde bulunan Erol Bora'ya ait 2 katlı ahşap binanın 2. katında henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden mahalle sakinleri durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bitişikte bulunan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf ettiler. Çıkan yangın 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu. Mahalle sakinleri meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izlediler.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü
Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü

YORUMLAR
500
Silivri'de balıkçı barakalarında yangın: 12 baraka küle döndü Silivri'de balıkçı barakalarında yangın: 12 baraka küle döndü Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı Silivri limanında balıkçı barınakları alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Antalya'da gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin perde arkası! Erdoğan rica etmiş, Putin kırmamış
09:49 Beştepe'de Zelenskiy çatlağı: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'a göre Zelenski 'Soros destekli ve İsrail itmeli' biri
09:38 Bergen'in katili filmden sonra ilk kez konuştu: Ben kalabalık bir aileyim, filmin Kozan'da gösterilmesi yakışık almaz!
09:32 Karşıdan karşıya geçmek isterken taksinin altında kaldı!
09:28 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
09:26 Dini nikahlı eşi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü'nde bıçaklandı!
09:24 Dans eden kadın şarkıcının bir anda göğsü açıldı, stüdyodakiler dondu kaldı
09:21 Alpay Kazan'ın ölüm haberini alan Survivor yarışmacıları gözyaşlarını tutamadı!
09:20 İşte muhtemel senaryolar: Rusya savaşı kazanırsa ne olur, uzmanlar da ikiye bölünmüş durumda!
09:17 ABD istihbaratı açıkladı: Ukrayna işgali sırasında öldürülen Rus askeri sayısı 11 bin değil, 3 bin civarında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 10:04:15. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Ahşap evde çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement