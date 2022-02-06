Üye Girişi
Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi - Son Dakika

Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi

06.02.2022 13:02

Gelen son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Coşkun Türkavcı (49), yangın sonrası kısmen çöken 2 katlı ahşap evinde hayatını kaybetti.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Coşkun Türkavcı (49), yangın sonrası kısmen çöken 2 katlı ahşap evinde hayatını kaybetti.

Sorkun köyünde, Coşkun Türkavcı'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 05.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, evi kısa sürede sararken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Kısmen çöken evin enkazında kalan Coşkun Türkavcı'nın ise cansız bedenine ulaşıldı. Savcılığın incelemesi sonrası Türkavcı'nın cesedi, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Öte yandan Coşkun Türkavcı'nın çocukları ile eşinin, yangın sırasında ilçe merkezindeki evlerinde olduğu öğrenildi.


- Afyonkarahisar
Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi
Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi
Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi
Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi
Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi
Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi
Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi
YORUMLAR
500

Karahisar, İtfaiye, Yangın, Sorkun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:02 Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: CHP'deyken A4 kağıtlarını birleştirerek namaz kılıyordum
13:01 Son Dakika: İrfan Can Kahveci'de kırık tespit edildi
12:46 Son Dakika! Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: Hamdolsun, olumsuz bir durum yok
12:43 Son Dakika! Bahçeli'den İmamoğlu'nun ABD büyükelçisiyle buluşmasına tepki: Kasti ve programlanmış bir tahriktir, buradan uyarıyorum
12:32 Son Dakika: Devlet Bahçeli: Erken seçim Türkiye'nin gündeminde yoktur
12:25 Eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi İspanya'da attığı golle bir ilki başardı
12:24 Başakşehir'de iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı: 6 yolcu yaralandı
12:21 ABD'de içme suyuna jet yakıtı karıştı, binlerce kişi hastaneye kaldırıldı
12:07 Fatih Terim'den sonra sürprizler tufanı!
11:42 Lacazette kulübün anahtarını istiyor! Beşiktaş hayrete düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 13:17:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Yangında çöken ahşap evinde can verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement