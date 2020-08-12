Son dakika haber: Ahşap konak, çıkan yangında küle döndü - Son Dakika

Son dakika haber: Ahşap konak, çıkan yangında küle döndü

Son dakika haberi... ANKARA'nın Keçiören ilçesinde mesire alanı içerisinde bulunan belediyeye ait ahşap konak, çıkan yangında küle döndü.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde mesire alanı içerisinde bulunan belediyeye ait ahşap konak, çıkan yangında küle döndü.

Yükseltepe Mahallesi Kartaltepe Kent Ormanı'nda bulunan tek katlı ahşap konakta, sabaha doğru saat 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Ahşap konağın tamamen yanarak küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haber: Ahşap konak, çıkan yangında küle döndü

Keçiören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 07:35

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ahşap konak, çıkan yangında küle döndü - Son Dakika
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