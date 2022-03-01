Son dakika haber | AİHM'den Rusya'ya Ukrayna'da askeri saldırılardan kaçınması çağrısı - Son Dakika
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Son dakika haber | AİHM'den Rusya'ya Ukrayna'da askeri saldırılardan kaçınması çağrısı

01.03.2022 20:20
Son dakika haber | AİHM'den Rusya'ya Ukrayna'da askeri saldırılardan kaçınması çağrısı

Son dakika habere göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'ya Ukrayna'da sivillere, yerleşim yerlerine, araçlara, hastane ve okul gibi yerlere yönelik askeri saldırılardan kaçınması çağrısında bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'ya Ukrayna'da sivillere, yerleşim yerlerine, araçlara, hastane ve okul gibi yerlere yönelik askeri saldırılardan kaçınması çağrısında bulundu.

AİHM'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın "egemen topraklarına karşı askeri saldırı sırasında Rus birlikleri tarafından yapılan büyük insan hakları ihlalleri" nedeniyle Rusya'ya karşı ihtiyati tedbir uygulanması konusunda dün mahkemeye talepte bulunduğu belirtildi.

Mahkemenin bu talebi incelediği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'da 24 Şubat'ta başlayan "askeri operasyonların" sivil halk için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) yaşam hakkı, işkence yasağı ve özel ve aile hayatına saygı hakkına ilişkin maddelerin ihlali riskini oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'yı, sivillere, yerleşim yerlerine, araçlara, hastane ve okul gibi yerlere yönelik "askeri saldırılardan" kaçınması, sağlık kuruluşlarının ve personelinin güvenliğini sağlama konusunda çağrıda bulunmaya karar verildiği kaydedildi.

Rusya'dan aynı zamanda AİHS'e saygı gösterilmesi için alınacak önlemler konusunda mahkemeyi bilgilendirmesinin istendiği ifade edilen açıklamada, mahkemenin bu konuda Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesini bilgilendirmeye karar verdiği belirtildi.

Avrupa Konseyinin organlarında temsil hakkı askıya alınmıştı

Avrupa Konseyinden 25 Şubat'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'ya savaş açması nedeniyle Rusya'nın Konseyin Bakanlar Komitesinde ve Parlamenter Meclisinde temsil hakkının askıya alındığı belirtilmişti.

Rusya'nın Avrupa Konseyi üyeliğinin ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) tarafı olmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, Moskova adına AİHM'e seçilen hakimin mahkeme üyeliğinin sürdüğü kaydedilmişti.

Açıklamada, Rusya'ya karşı yapılan başvuruların AİHM tarafından incelenmeye devam edileceği aktarılmıştı.

Temsil hakkının askıya alınmasının geçici bir önlem olduğu ifade edilmişti.

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Kaynak: AA

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