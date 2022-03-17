Son dakika haber... Aile Bakanı Yanık, kooperatiflerin kadınların ekonomik kalkınmasını desteklediğini söyledi Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber... Aile Bakanı Yanık, kooperatiflerin kadınların ekonomik kalkınmasını desteklediğini söyledi Açıklaması

17.03.2022 18:53
Son dakika haber... Aile Bakanı Yanık, kooperatiflerin kadınların ekonomik kalkınmasını desteklediğini söyledi Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kooperatiflerin kadınların ekonomik yönden kalkınmasını desteklediğini belirterek, "Türkiye'de kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak için çeşitli programlar yürütüyoruz.

NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kooperatiflerin kadınların ekonomik yönden kalkınmasını desteklediğini belirterek, " Türkiye'de kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak için çeşitli programlar yürütüyoruz. Bu konuda sorunlara dikkat çekiyor, çözüm üretmeye çalışıyor ve ilgili taraflarla güçlü iş birlikleri geliştiriyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 66'ncı oturumu kapsamında Türkiye tarafından düzenlen "Kadınları Kooperatiflerle Güçlendirmek" konulu yan etkinlikte konuşan Bakan Yanık, kooperatiflerin, kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişimini artırarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarına katkı sağladığını söyledi.

Bu yan etkinlikte, dayanıklılık oluşturma, sürdürülebilir kalkınma için ön koşul olan kadınların temsili ve liderliğini güçlendirme konusunda güçlü bir araç olarak gördükleri kooperatiflere dikkati çekmek istediklerini anlatan Yanık, şunları kaydetti:

"Dünyada bir milyardan fazla insan 3 milyon kooperatifin üyesi. Kooperatifler dünya çapında 280 milyon kişiye istihdam sağlıyor ve bu oran çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 10'una tekabül etmektedir. Türkiye'de bugün yaklaşık 85 bin kooperatif ve 8 milyonun üzerinde ortağı bulunmaktadır. Her geçen gün artan ve küresel olarak katma değer yaratan bu sistem, kadınların ekonomik yönden kalkınmasını destekliyor. Türkiye'de kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak için çeşitli programlar yürütüyoruz. Bu konuda sorunlara dikkati çekiyor, çözüm üretmeye çalışıyor ve ilgili taraflarla güçlü iş birlikleri geliştiriyoruz."

Türkiye'nin 11. kalkınma planı doğrultusunda da eğitim, girişimcilik ve danışmanlık alanlarında kooperatifleri desteklediğini anlatan Yanık, "Bu kapsamda kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladık ve bu protokol Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile 2018 yılında yürürlüğe girdi." dedi.

81 ilde de kadın kooperatifleri çalışma grupları oluşturarak yıllık faaliyet planlarını hazırladıklarını ifade eden Yanık, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin yükselen değeri olan kadın kooperatiflerini desteklemek, kadın kooperatifleri arasındaki iletişimi geliştirmek, yerel yönetimleri bilinçlendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla 10 bölgesel toplantı gerçekleştirerek 3 bin 500 kişiye ulaştık. 12 bin kadın üyesi ile bugün Türkiye'de 702 kadın kooperatifi bulunmaktadır."

Bakan Yanık, "Türkiye olarak kadının statüsünün yükseltilmesi, kadının hayatın her alanına etkin katılımının sağlanması ve haklara, kaynaklara ve fırsatlara eşit erişimin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini" sözlerine ekledi.

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Birleşmiş Milletler, Derya Yanık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Aile Bakanı Yanık, kooperatiflerin kadınların ekonomik kalkınmasını desteklediğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


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