Son dakika haber! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "COVID-19 pandemi sürecinde işleri...
Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "COVID-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği, 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "COVID-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği, 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz. Böylece normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:49
Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'COVID-19 pandemi sürecinde işleri... - Son Dakika Ekonomi
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