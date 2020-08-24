Son dakika haber! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "COVID-19 pandemi sürecinde işleri...

Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "COVID-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği, 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "COVID-19 pandemi sürecinde işleri durma noktasına gelen işyerlerine ve çalışanlara verdiğimiz desteği, 'Normalleşme Desteği' adı altında sürdüreceğiz. Böylece normalleşme desteği ile istihdamı korumaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:49

Kaynak: İHA

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