Son dakika haber: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma...

Bir son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 186,8 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bin 3 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfı'na 186,8 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı. - ANKARA

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