Son dakika haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Malatya'da çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Malatya'da 16 yaşında engelli bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğu iddiaları hakkında "Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'da 16 yaşında engelli bir kız çocuğuna cinsel istismar edildiğine ilişkin yapılan paylaşımlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine engelli kızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapıldığı bildirildi. Çocuğun ivedi olarak devlet koruması altına alındığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır. Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir." - ANKARA