Son dakika haber | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika haber | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

15.10.2022 06:31
Son dakika haber | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Son dakika haber: İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki aile sağlığı merkezinde çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 13 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki aile sağlığı merkezinde çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 13 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi 5757 Sokak'ta bulunan 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kazan dairesinden duman çıktığını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların sardığı binadaki alevlere su sıkarak müdahale etti. Bu sırada, üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 13 kişi, yangın merdiveniyle tahliye edildi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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