Uğur Mumcu Mahallesi 5757 Sokak'ta bulunan 2 No'lu Aile Sağlık Merkezi'nde, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kazan dairesinden duman çıktığını görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, dumanların sardığı binadaki alevlere su sıkarak müdahale etti. Bu sırada, üst katlarda mahsur kalan 3'ü çocuk 13 kişi, yangın merdiveniyle tahliye edildi. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. ( DHA )

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNDE YANGIN; MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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