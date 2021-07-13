Son dakika haber! Bakan Yanık: "Aşılama çalışmalarına rağbet edelim" - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, annelerin terörün elinde sıkışmış çocuklarını kurtarabilmek için harekete geçtiklerini belirterek "Susmuyorlar, sineye çekmiyorlar. Hesap soruyor, kayıplarının izini sürüyorlar. Bu yürekten anne hareketi sayesinde bugün 25 evlat ailesine kavuşmuştur." dedi.

Edremit ilçesindeki Hizmet İçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen "Kadın Kooperatifleri Doğu Anadolu Buluşması" programına katılan Bakan Yanık, Ağrı, Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Van ve Tunceli'deki kadın kooperatifleri temsilcileri ve valilerin video konferansla bağlandığı programda konuştu.

Van'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yanık, kentte aşı konusundaki çekingenlik, mesafe koyma ve soğuk davranma gibi tavırların üzücü olduğunu söyledi. "İlim Çin'de de olsa gidin alın." diyen bir inancın bağlıları olduklarını, bu nedenle ilmin ortaya çıkardığı bir sonucu kabul ettiklerini belirten Yanık, herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Tarihin değişik dönemlerinde çeşitli hastalıkların olduğunu anımsatan Yanık, "İşte çiçek aşısı. Hepimizin kolunda vardır, benim kolumda da var. 40 yaş üstünün hepsinde vardır. Kızamık, tetanos, biz bunları yaşamamış insanlar değiliz. Şark çıbanı diye bir şey vardı, Şanlıurfa civarında, 50 yaş üstündeki kadın erkek bütün vatandaşların yüzünün bir tarafında şark çıbanının izini görürsünüz. Bunlar, durup dururken ortadan kalkmış, birdenbire virüs vazgeçmiş, çekilmiş değil. Her birisi, belli bir tedavi, belli bir mücadelenin sonunda insanlığın ortak birikimi olarak ortaya çıkmış şeylerdir." diye konuştu.

"Aşılama çalışmalarına rağbet edelim"

İnsanların zihin bulandıran iddialara inanmaması gerektiğinin altını çizen Yanık, şunları kaydetti:

"Ortaya atılan 'yok ömrü kısaltıyordu, yok kısırlık yapıyordu' gibi saçma sapan gerekçelerle insanların hayatlarını riske eden, sadece o insanların değil, dolayısıyla çevrenin de hayatını riske eden bir anlayış var ortalıkta. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Bu bir vebaldir. 1,5 senedir dünyanın her yerinde hayat durdu. Evlerimizden çıkamadığımız, iş yerlerini açamadığımız, çoluğumuza çocuğumuza sarılamadığımız bir 1,5 yıl yaşadık. Bunun çaresi belli, aşısı çıkıyor, ilacı çıkıyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreci diğer çeşitlerine, türlerine karşı da direnç geliştirebilmek ve hayatımızı normale dönüştürebilmek, işimizin gücümüzün, evimizin barkımızın başına dönebilmek için bu illetten kurtulmamız lazım. Kurtulabilmemiz için de çaresi belli. Daha önce kızamıkta, kabakulakta, İspanyol gribinde hangi yoldan geçtiysek burada da geçtiğimiz yol belli. O yüzden sizlerden istirham ediyorum. Lütfen aşılama çalışmalarına rağbet edelim. Aşı sırası gelip de aşı olmayan kardeşlerimiz aşılarını olsunlar."

"Kadın istihdamının artmasını önemsiyoruz"

İllerde kadın kooperatiflerin yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle takip ettiklerini belirten Yanık, Doğu Anadolu'da kadınların üretkenliklerini ve emeklerini ortaya koymalarını sağlayan unsurlardan biri olarak kooperatifçiliği desteklemek ve kadınların iş gücüne katılımını artırmak üzere toplandıklarını dile getirdi. Kadın kooperatiflerin her zaman yanında olduklarını aktaran Yanık, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kadınların ekonomiye katılımını, kadın istihdamının artmasını önemsiyoruz. Günümüzde bir ülkenin gelişmişlik düzeyi sadece ekonomik göstergelerle değil, aynı zamanda toplumun sosyal ve kültürel yapısı ile insani gelişme ölçütleriyle birlikte değerlendiriliyor. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyine baktığımızda gelişmiş her ekonomide kadın-erkek emeğini birlikte görmek mümkündür. Özellikle, kadınların ekonomik yaşama katılmaları öz güvenlerinin artmasını sağlamakta ve kadınlarımızı güçlendirmektedir. Güçlü ve kendine daha fazla güvenen kadın, mutlu çocuk, huzurlu bir aile ve ayakları yere sağlam basan bir nesil demektir."

"Projeleri el birliğiyle kooperatifler üzerinden hayata getirebiliriz"

Kooperatifçiliğin hem istihdamı artırma hem de aile hayatıyla iş uyumunu sağlamada özel bir misyonu yerine getirdiğini belirten Yanık, bu sayede kadınların gündelik hayatlarından taviz vermeden, ailelerini de işin içine katarak ekonomik değerler üretebildiklerini vurguladı. Bu yönüyle kooperatiflerin çalışma hayatını geliştirirken beşeri sermaye olan insanı da ön plana çıkardığını ifade eden Yanık, şöyle konuştu:

"Birlikten kuvvet doğar gerçeğinin somutlaştırıldığı bu gibi sistemlerde tek başımıza hayata geçiremeyeceğimiz bir projeyi el birliğiyle kooperatifler üzerinden hayata geçirebiliriz. Üretim ve pazarlama için gerekli olan finans kaynağına daha kolay erişebiliriz. Nitekim kooperatiflerin yaptığı da tam olarak budur. Ülkemizde, özellikle iletişim imkanlarının artması ve teknolojik gelişmelerin yaşanmasıyla kadın eliyle yükselen ticari girişimler açısından da imkanlar artmıştır. Bu imkanların değerlendirilmesinde kadın kooperatifçiliği öncü bir rol oynamaktadır."

"Yürekten anne hareketi sayesinde 25 evlat ailesine kavuştu"

Yanık, 2002'den bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine maddi yatırımların yanında kişisel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi konusunda da irade gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri Diyarbakır anneleri ziyaretinin, bölge kadınlarının gücünü ve dirayetini göstermesi açısından önemli olduğunu anlatan Yanık, şu görüşleri dile getirdi:

"Terörün elinde sıkışmış çocuklarını kurtarabilmek için harekete geçen anneler yaklaşık 2 senedir evlatlarının peşindeler. Susmuyorlar, sineye çekmiyorlar. Hesap soruyor, kayıplarının izini sürüyorlar. Bu yürekten anne hareketi sayesinde bugün 25 evlat ailesine kavuşmuştur. Bunu başaran bölge kadınlarıdır. Kadınlarımız istediklerinde her zorluğa göğüs gererek hedeflerine ulaşmak için yılmadan çalışıyorlar. Bizler bir ayağı ülkemizde sabit, diğeri özellikle yakın coğrafyasını dolaşan ve etkileyen bir milletin mensuplarıyız. Bu anlamda hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Yeteneklerini değerlendirmeyi öğrenen kadınlarımız ülkemizin ışığını dünyaya taşıyabilir, özellikle dünya kadınlarına yeni ufuklar açacak konularda örnek olabilir. Bakanlık olarak biz buna inanıyor ve bu inançla sizleri desteklemek için çalışıyoruz."

"14 ilde 55 yeni kadın kooperatifi kuruldu"

Kadınların özellikle yurtdışındaki pazarlarda da ürettikleriyle var olmalarını ve küresel ekonomiden pay almalarını önemsediklerini ifade eden Yanık, kadın kooperatifçiliğini yaygınlaştırmak ve desteklemek üzere 2019 yılından bugüne 81 ilde çalışmalar yaptıklarını ve 36 bin 145 kişiye ulaştıklarını anlattı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 14 ilde 55 yeni kadın kooperatifinin kurulmasının bu çalışmaların önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümetlerimizin üst politika metinlerinde de kadınların güçlendirilmesi için kadın kooperatifçiliğinin geliştirilmesini her zaman vurguladık. Türkiye'yi 2023'e taşıyacak 11. Kalkınma Planı'nda ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programlarında da bu alandaki vizyonumuzu ortaya koyduk. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için tüm paydaşlarla güçlü iş birliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kamu ve özel sektör işbirliği içinde bu güce inanarak daha başarılı olacağız. Ben buna çok inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Kadınların kooperatif alanına el atması çok değerli"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Bilmez ise gelişmiş ülkelerinin seviyesine ulaşmak için kadınları hem sosyal hem de ekonomik hayata dahil etmek gerektiğini belirtti. Kadınların kooperatif alanına el atmasının çok değerli olduğunu belirten Bilmez, "Bu çalışma çok umut verici. Kadınların bu alana yönelmesiyle ciddi bir mesafe alacağız. Van'da bir Millet Bahçesi inşa ediyoruz. Bunun içinde 11 dükkan yer alacak. Bunları özellikle kadınların ürettiği ürünlerin satışı için tahsis edeceğiz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar da ülkede genelinde kadın kooperatifi sayısının sürekli arttığını dile getirerek "Şu ana kadar kadın kooperatifçiliği kapsamında Türkiye genelinde yürütülen eğitim çalışmalarıyla 26 bin 748 kişiye ulaşıldı. 111 yeni kadın kooperatifinin kurulması sağlandı. Sağlanan desteklerle daha da güçleniyoruz." dedi.

Bakan Yanık ve beraberindekiler, daha sonra kadın kooperatiflerinde üretilenlerin sergilendiği fuarı gezdi, görevlilerden bilgi aldı.

Programa, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, Vali Bilmez'in eşi Meral Bilmez, kentteki kadın kooperatifi temsilcileri ve kadın girişimciler katıldı.