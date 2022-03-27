Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Son Dakika

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kaybolan Ahmet Kaya (72), AFAD ve jandarmanın ortak çalışmasıyla bulundu.

Ahmet Kaya, ilçeye bağlı Beyendik beldesinde gece saatlerinde kayboldu. Kaya'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, Kaya'yı belde yakınlarındaki kırsalda buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Kaya'nın durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi.