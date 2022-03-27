Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu

27.03.2022 15:21
Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu

Son dakika haberler... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kaybolan Ahmet Kaya (72), AFAD ve jandarmanın ortak çalışmasıyla bulundu.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kaybolan Ahmet Kaya (72), AFAD ve jandarmanın ortak çalışmasıyla bulundu.

Ahmet Kaya, ilçeye bağlı Beyendik beldesinde gece saatlerinde kayboldu. Kaya'dan haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, Kaya'yı belde yakınlarındaki kırsalda buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen Kaya'nın durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği bildirildi.


Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu
Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu
Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu
Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu
YORUMLAR
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Ahmet Kaya, Jandarma, Keşan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Ailesi kayıp ihbarında bulundu, AFAD ve jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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