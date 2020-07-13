Son dakika haber: AK Parti Bingöl İl Başkanı Güler Açıklaması - Son Dakika

AK Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler, "Kovid- 19 süreci süreci Türkiye'de çok iyi idare ediliyor." dedi.

Bingöl'deki bir çay bahçesinde gazetecilerle bir araya gelen Güler, sosyal medyada yapılan siyasi eleştirilere her zaman açık olduğunu ancak iftira boyutunda olan konulara cevap verdiğini söyledi.

Dünya genelinde yaşanan yeni tip koronavirüs sürecine işaret eden Güler, şöyle konuştu:

"Bu süreci en iyi idare eden ülkelerin başındayız. Çöktü, yatırımlar durdu, ödenekler durdu diye felaket tellallığı yapıldı. Ancak bunlar boşa çıkarıldı. Yatırımlarda hiçbir geri adım atılmadı. Kovid- 19 süreci süreci Türkiye'de çok iyi idare ediliyor."