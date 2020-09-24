"Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın" sloganıyla 10 Eylül'de bisikletleriyle Van'dan yola çıkarak Ankara'ya giden Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, AK Parti Bitlis Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür ve Spor Komisyonu Üyesi Cemal Taşar'ı ziyaret etti.

Van 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel öncülüğündeki aktivistlerle bir araya gelen Taşar, Van Gölü'nün korunması amacıyla yapılan çalışmalar konusunda dernek üyelerini bilgilendirdi.

Tarihin ve kültürün iç içe geçtiği tabiatıyla ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Van Gölü'nün, dünyanın ender göllerinden biri olduğunu belirten Taşar, şunları kaydetti:

"Van Gölü havzası aranıp da bulunamayacak kadar güzel, vazgeçilmeyecek kadar da değerli bir coğrafyadır. Bu anlamda kendilerine bölge milletvekilleriyle destek olacağız. Ülkemizdeki denizlerde ve diğer göllerde olduğu gibi Van Gölü'nde de kirliliğe sebep birçok faktör bulunmaktadır. Kıyılarındaki yapılaşma, katı atık, atık su, tarım ve hayvancılıktan doğan kirlilik, 1990 yılından sonra hızla artan nüfus ve bireysel kirlilik buna eklendiğinde Van Gölü'nde ortaya çıkan bu tablo karşısında bölge vekilleri olarak elimizden geleni yaparak ülkemiz ve insanımıza en iyiyi sunmak için çalışıyoruz."

Van Gölü'nü korumak ve gelecek nesillere temiz bırakmakla yükümlü olduklarının altını çizen Taşar, bütün hizmetlerin doğaya zarar verilmeden yapılmaya çalışıldığını belirtti.

Mecliste gölün kirlilikten kurtarılması için Van milletvekillerinin desteğiyle bir kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu anımsatan Taşar, "AK Parti Grup Başkanlığına sunulan bu taslak Cumhurbaşkanımıza da arz edilerek destekleri talep edildi. Konuyla ilgili bakanlıklardan görüşler alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Van Gölü havzasına özgü bir kanun yerine, tüm havzalardaki su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin daha kapsamlı bir düzenleme olan Su Kanunu taslağının içinde değerlendirilmesi gerektiğiyle ilgili bir görüş belirtti. Konu gündemde. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, Tarım ve Orman Bakanlığımız bu anlamda Van Gölü ve diğer göllerimiz için en iyi neticeyi almak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bizde bu anlamda bölge vekilleri olarak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Dernek Başkanı Özel de Van ve Bitlis'in gücünü alarak Ankara'ya ulaştıklarını belirterek, "Vekilimize ilgisi, desteği ve misafirperverliği için teşekkür ediyoruz. Aslında sesimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bir talimatıyla bu çalışmaların tümü hazırlanacaktır. Van Gölü sadece Vanlıların ve Bitlislilerin değil, tüm Türkiye'nindir. Bu zenginlik, tarih hepimizindir." dedi.