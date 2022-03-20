Son dakika haber: AK Parti Bölgesel Teşkilat Mahalle Akademisi Eğitimi Seydişehir'de yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: AK Parti Bölgesel Teşkilat Mahalle Akademisi Eğitimi Seydişehir'de yapıldı

20.03.2022 14:41
Son dakika haber: AK Parti Bölgesel Teşkilat Mahalle Akademisi Eğitimi Seydişehir'de yapıldı

Son dakika habere göre AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Mahalle Akademisi Eğitim Programı Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilat Mahalle Akademisi Eğitim Programı Seydişehir AK Parti İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bölgesel programa Seydişehir'in yanı sıra Beyşehir, Derebucak, Hüyük, Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı, Derbent, Hadim, Taşkent ilçelerinin AK Parti İlçe Teşkilatları ve mahalle temsilcilikleri katıldı.

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkan Yardımcısı Veli Tolu, Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki programda, "AK Parti teşkilatlarının birliğini devam ettirmek ve zinciri koparmamak için ekimde Ar-Ge Başkanlığı kuruldu. Bu kurumun eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek için 81 ilde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay da mahalle temsilciliğinden üst yöneticiye kadar herkesin çalışmalarına aralıksız devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim çalışmaları motivasyon konusunda Şaban Kızıldağ, teşkilatçılık ve tecrübe paylaşımı konusunda Halil Ürün, etkili iletişim konusunda Çağatay Yetik, siyasal iletişim ve yeni medya konusunda Zafer Şahin'in konuşmalarının ardından eğitim programı sona erdi.

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Araştırma Geliştirme, Seydişehir, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AK Parti Bölgesel Teşkilat Mahalle Akademisi Eğitimi Seydişehir'de yapıldı - Son Dakika


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