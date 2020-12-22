Son dakika haber... AK Parti Bursa İl Başkanlığında nöbet değişimi - Son Dakika

Son dakika haber... AK Parti Bursa İl Başkanlığında nöbet değişimi

22.12.2020 21:51
Son dakika haber... AK Parti Bursa İl Başkanlığında nöbet değişimi, System.String[]

Son dakika politika haberine göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bursa İl Başkanlığı görevi tevdi edilen Davut Gürkan, Bursa'nın bu ilgisine ve desteğine karşılık verebilmek adına yönetim kurulu arkadaşları ile gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Bursa İl Başkanlığı görevi tevdi edilen Davut Gürkan, Bursa'nın bu ilgisine ve desteğine karşılık verebilmek adına yönetim kurulu arkadaşları ile gece gündüz demeden çalışacaklarını belirtti.

AK Parti Bursa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, partinin Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın görevi sürdürmeyeceğini açıklamasının ardından yeni il başkanının belirlenmesi çalışmaları sonlandı.

Genel Merkez nezdinde sürdürülen çalışmaların son aşamasında belirlenen 6 isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul'da kabul edilmişti. Bunun ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Davut Gürkan'a görev tevdi edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Davut Gürkan, Bursalı binlerce AK Parti ve Türkiye sevdalısının da desteği ile kendisine emanet edilen hizmet bayrağını layıkıyla taşımak için çalışacağını bildirdi.

Gürkan, çalışkan, üretken nüfusu, tarihi doğal zenginlikleri ile Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olan Bursa'da, kurulduğu günden bu yana önemli hizmetler veren AK Parti teşkilatlarının bir neferi olarak tüm şehri kucaklayacak bir siyaset anlayışı ile hizmet edeceklerini vurguladı.

Bugüne kadar "ben" değil "biz" anlayışı ile halka hizmeti ile Hakk'a hizmetle eş değer olarak gören AK Parti'nin bu misyonunu bundan sonraki süreçte de devam ettirebilmesi için var gücüyle çalışacağını aktaran Gürkan, "Bu önemli ve kutsal görevi layıkıyla yerine getirmek için çok çalışacağım. Üzerimizdeki emanet büyük. Şimdiye kadar görev yapan tüm başkanlarımızın, milletvekillerimizin, her kademeden teşkilat mensuplarımızın, AK Parti'mize gönül veren tüm üyelerimizin ve en önemlisi de tüm Bursalı hemşerilerimizin desteği işimizi kolaylaştıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'nın pek çok alanda Türkiye'nin lider kentlerinden biri olduğunu, AK Parti'yi de kurulduğu günden bu yana hep "birinci parti" seçtiğini anımsatan Gürkan, bu teveccühün omuzlarına ayrı bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Gürkan, Bursa'nın bu ilgisine ve desteğine karşılık verebilmek adına yönetim kurulu arkadaşları ile gece gündüz demeden çalışacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Siyasette mesai kavramı yoktur. Bursa'mız için ne gerekiyorsa yapacağız. Hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran partimiz her şeyin daha iyisini hak eden Bursalı hemşehrilerimiz için çalışmalarına kurulduğu ilk günkü aşk ve istekle devam edecektir. Bu yolda yanımızda olan eski yeni her kademeden Türkiye ve AK Parti sevdalısının desteği en büyük gücümüz olacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a göstermiş olduğu ilgi ve güvenden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güvene layık olabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... AK Parti Bursa İl Başkanlığında nöbet değişimi - Son Dakika


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