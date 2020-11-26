AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir"

26.11.2020 12:07

Akıncı Üssü davası kararını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Hem o gece inanılmaz bir direniş, birlik ve beraberlik gösteren milletimiz hem de bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, kararlı duruşu, milletiyle birlik ve beraberlik...

Akıncı Üssü davası kararını değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Hem o gece inanılmaz bir direniş, birlik ve beraberlik gösteren milletimiz hem de bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, kararlı duruşu, milletiyle birlik ve beraberlik içinde kendisini de ortaya koyarak vermiş olduğu kararlı tutumla Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından darbe girişimi sırasında merkez olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki olaylarla ilgili 475 sanıklı davada karar çıktı. Kararın ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Darbe girişimi sırasında Meclis'in bombalandığı sırada orada bulunan milletvekilleri olarak müdahil dilekçelerle davayı yakından takip ettiklerini ve şikayetlerini mahkeme heyetine bildirdiklerini aktaran Usta, karar duruşmasında tarihi ana şahitlik ettiklerini kaydederek, Akıncı Üssü davasının darbe girişiminin ana davalarından biri olduğunu ve 3 yılı aşkın süredir devam ettiğin hatırlattı. Usta, "Hepimiz salonda davayı takip ettik, son kararları dinledik. Gazilerimiz, şehit yakınlarımız bizlerle birlikte salondalardı. Onlar da bu karar anına şahitlik ettiler. Defalarca tekrarlanan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını dinledik" ifadelerini kullandı.

Davaların uzun sürmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Usta, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu anımsatarak, "Darbe girişimi dahi olsa bu sanıkların savunma haklarına hiçbir müdahale yapılmaksızın sonuna kadar tüm sözlerinin dinlenmesine müsaade edildiği ve çok büyük, 475 sanıklı bir dava olduğu için 3.5 yıllık bir süreçten geçti" şeklinde konuştu.

"MİLLETİN VİCDANINDA ZATEN YARGILANMIŞ OLAN BU SANIKLARIN BUGÜN AÇIKLANAN KARARLA BİRLİKTE CEZALARINI ALMASININ HEPİMİZ MEMNUNİYETİNİ YAŞIYORUZ"

Türkiye'de artık darbe dönemlerinin bittiğini vurgulayan Usta, bu davaların Türkiye'nin hakkı ve hukukunun korunmasının, adaletin tesis edilmesinin güzel bir örneği olduğunu bildirerek, "Milletin vicdanında zaten yargılanmış olan bu sanıkların bugün açıklanan kararla birlikte cezalarını almasının hepimiz memnuniyetini yaşıyoruz" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ DARBE SÜREÇLERİ BİTMİŞTİR"

Darbe girişimine kalkışanların aldıkları ağırlaştırılmış müebbet cezalarının ardından bundan sonra kimsenin Türkiye'de bir darbe girişimine kalkışamayacağını belirten Usta, "Hem o gece inanılmaz bir direniş, birlik ve beraberlik gösteren milletimiz hem de bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mücadelesi, kararlı duruşu, milletiyle birlik ve beraberlik içinde kendisini de ortaya koyarak vermiş olduğu kararlı tutumla Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir. Bunu herkesin bugün açıklanan kararlarla bir kez daha en iyi şekilde anlamasını istiyorum. Bir kez daha hiç kimsenin Türkiye'de darbe üzerinden vesayet odakları üzerinden bir girişimde bulunamayacağının altını çizmek istiyoruz" diye konuştu.

"İSTER FETÖ, İSTER PKK, İSTER DHKP-C, İSTER DEAŞ OLSUN, NE OLURSA OLSUN TERÖRLE MÜCADELEMİZ SONUNA KADAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Açıklanan kararla şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını ve gazilerin haklarının hesabının sorulduğunu söyleyen Usta, şöyle konuştu:

"O yüzden gönlümüz rahat. Bir daha böyle bir darbe girişiminin Türkiye'de ve dünyada hiçbir yerde yaşanmamasını temenni ediyoruz. İster FETÖ, ister PKK, ister DHKP-C, ister DEAŞ olsun, ne olursa olsun terörle mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek. Yeni Türkiye'de yeni açılımlarla hedeflerimize ilerlemeye devam edeceğiz."

(Mevlüt Hasgül - Abdullah Sarica - Bayram Türüdü - Erdinç Türkcan/İHA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir

Akıncı Üssü, AK Parti, Türkiye, Darbe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: 'Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir' - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'nın temmuz ayında örnek gösterdiği Samsun'un koronavirüs haritası artık kıpkırmızı İngiltere'de siyahi kadın 8 polis tarafından feci şekilde yumruklanarak darbedildi Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan köpekte tecavüz bulgularına rastlandı Alarm veren iller arasında yer alan Edirne'de "Ev ziyaretlerine gitmeyin" anonsları yapılıyor Bahçesine kurduğu güneş enerjisi sistemiyle elektrik, ısınma ve sıcak su ihtiyacını karşılıyor Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Önce annesinin dostu sonra da erkek arkadaşı istismar etti! En acısı da annesini hiçbirine inandıramadı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi kendisini ölümle tehdit eden kişiyle uzlaşmadı! Hapis istemiyle yargılanacak
Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Aydın'da seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak Erol Bulut, taraftarı üzecek haberi verdi: Samatta 4 hafta sahalardan uzak kalacak         
12:03
Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Paşinyan'ın korkaklığı yüzünden kaybettik, ordumuzun yüzde 80'i yok oldu Eski Ermenistan Başbakanı Bagratyan: Paşinyan'ın korkaklığı yüzünden kaybettik, ordumuzun yüzde 80'i yok oldu         
11:34
Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar Merkez'in faiz artırımı sonrası bankalar da kredi faizlerini yükseltti! İşte banka banka güncel oranlar         
10:57
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı         
10:31
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum         
10:04
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi         
09:31
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim         
08:50
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak Kırmızı Oda'nın 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Alya'nın değişimi ağızları açık bırakacak         
07:30
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 12:48:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta: "Türkiye'deki darbe süreçleri bitmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei