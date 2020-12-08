Son dakika haber! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü

08.12.2020 15:25
Son dakika haber! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre ??????? AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

??????? AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamada görüşmeyle ilgili ifadelerine yer verilen Günay, Bakan Soylu ile Eskişehir'e ilişkin konuları değerlendirdiklerini aktardı.

Bakan Soylu'ya, Eskişehir ve ilçelerinin ihtiyaçları konusunda bazı bilgiler ilettiğini duyuran Günay, şöyle devam etti:

"Eskişehir'deki yatırımları değerlendirdik. Bakanımız Süleyman Soylu'ya ilgisi ve destekleri için tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Şehrimiz için önemli bir yatırım olarak gördüğümüz Eskişehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü binasının yapımı konusunda da Sayın Bakanımız ile görüştük. İşlemlerin hızlandırılması konusunda hemen talimat verdi. Herhangi bir afet sırasında ilgili kurumlar arasında koordinasyon çok önemli. Valimiz Erol Ayyıldız ile yaptığımız istişareler sonucu bu altyapının hızlanması kararını verdik. Afetin ne zaman nerede gerçekleşeceğini bilemeyiz ancak hazır olmak bizim elimizde ve bu yatırımla şehrimizin bu açıdan önemli bir gelişme kaydedeceğini düşünüyorum."

Kadın karşı şiddet önlemleri raporu

Milletvekili Günay, Bakan Soylu ile görüşmesinde kadına şiddet konusuna da değindiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kadına karşı şiddeti, insanlığa, canlıya karşı şiddet olarak görüyoruz. İlgili bakanlıklarımız tüm gerekli çalışmaları yapıyorlar. Bu konuda önleyici ve kontrol edici mercilerden biri İçişleri Bakanlığımız. Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz, sahadan gelen talepleri ve ihtiyaçları değerlendiriyoruz. Bana iletilen saha uygulamalarının etkinliğini artıracak önlemleri Sayın Bakanımıza ilettim. Bazı konularda zaten çalışmaların yapıldığı bilgisini aldım. 2021 yılında hayata geçecek tedbirler olacak. Ancak ne kadar önlem alırsak alalım, bu konunun çözümü zihniyet değişiminden yani eğitimden geçiyor."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! AK Parti Eskişehir Milletvekili Günay, İçişleri Bakanı Soylu ile görüştü - Son Dakika


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