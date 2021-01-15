Son dakika haber! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretine ilişkin, "Bunları bir seçim ittifakı veya siyasi ittifak değil, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde mutabakatı genişletme çabası olarak görmek daha doğru olur." dedi.

Mahir Ünal, NTV'deki "Özel Röportaj" programında, gazeteci Ahmed Arpat'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 maddelik bir liste sayarak Cumhurbaşkanı'nın yemininin gereğini yerine getirmediği iddialarının sorulduğu Ünal, Cumhurbaşkanlığı yemininde sözü edilen tarafsızlığın "hukuki tarafsızlık" olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı'nın her bir vatandaşın hakkını, hukukunu korumak konusunda tarafsız olacağına dair yeminidir ama CHP ısrarla bunun aynı zamanda siyasi bir tarafsızlık olması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

Muhalefetin "sözde cumhurbaşkanı tartışmasının suni gündem olduğu" yönündeki yorumları hatırlatılan Mahir Ünal, "Muhalefetimizin temel sorunu şu; öncelikli olarak Cumhuriyet Halk Partisi özelinde şunu söylemek isterim, CHP, her gün oluşturduğu suni, yapay gündemlerle Türkiye'nin enerjisini tüketiyor ve inanılmaz bir huzursuzluk iklimi oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Ünal, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı olarak kendileri ve parti sözcülerinin işlerinin sürekli olarak CHP'nin günlük oluşturduğu yalanlara cevap vermek olduğunu anlattı.

Eğer bir suni gündem aranacaksa burada CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu bir suni gündemin bulunduğunu belirten Ünal, AK Parti olarak son derece pozitif bir gündemlerinin olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın haftada en az üç açılışa katıldığını söyledi.

Türkiye'nin salgında en iyi mücadele eden 5 ülkeden birisi olduğunu vurgulayan Ünal, "OECD verilerine baktığınızda Türkiye salgın sürecinden pozitif ayrışmıştır ve Türkiye ekonomik olarak bu süreçte büyüyen tek ülkedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti hatırlatılarak, "AK Parti ittifakı genişletmek mi istiyor?" şeklindeki soruya, parlamenter sistemin siyasal kültürüyle düşünenlerin yeni sistemin teamülleri ve kültürüne ilişkin henüz bir zihinsel kapasite geliştiremediklerini aktardı.

Koalisyonlarla ittifaklar arasında fark olduğuna işaret eden Ünal, "Koalisyonlar bir zorunluluktur. İttifaklar ise bir tercihtir. Koalisyonlar seçimlerden sonra bir zorunluluk olarak ortaya çıkar. Oysa ittifaklar seçimlerden önce çözüm hedefli tercihlerdir. İttifak dediğimiz şey, siyasete bir esneklik sunuyor. Cumhur İttifakı'nın niteliğine baktığınızda, Cumhur İttifakı bir millet mutabakattır, yani 15 Temmuz gecesi milletin oluşturduğu bir mutabakattır." değerlendirmesinde bulundu.

Mahir Ünal, Millet İttifakı'nın ise bir seçim ittifakı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Milet İttifakı'nın içerisinde de baktığınızda CHP ile HDP'nin hem zihinsel olarak hem de söylem olarak siyasi kodları birbiri ile daha uyumlu. Mesela İYİ Parti ve Saadet geleneğinde devlet meşruiyeti pek sorgulanmaz. İYİ Parti ve Saadet geleneğinde millet iradesine hakaret olmaz. İYİ Parti ve Saadet geleneğinde Cumhurbaşkanına dönük gayrimeşruluk tartışması, hakimlere, savcılara, öğretmenlere, sanatçılara, 'yandaş, yalaka' gibi hakaretler olmaz ve yapılmaz. Dolayısıyla baktığınızda İYİ Parti ve Saadet Partisi ile CHP ve HDP, bu alışkanlıkları ve zihinsel siyasi kodlarından daha farklı noktada duruyorlar. AK Parti'nin ise kaçınılmaz olarak Türkiye'nin sorunlarının çözümünde birtakım çözüm ortaklıkları oluşturmak istemesi son derece doğaldır. Hatta Devlet Bey de geçen gün 'Bu görüşmelerden herhangi bir rahatsızlık duymuyoruz.' anlamında bir açıklama yaptı. Bunları bir seçim ittifakı veya siyasi ittifak değil, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde mutabakatı genişletme çabası olarak görmek daha doğru olur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce "Türkiye ittifakı" ifadesini kullandığını hatırlatan Ünal, "Bayrağımızı, milletimizin birliğini, bütünlüğünü, devletin bölünmez bütünlüğünü, bağımsızlığımızı, devletimizi, vatanımızı bütün bunları herhangi bir şekilde tartışma konusu yapmayan bu çerçevede Türkiye'nin ali menfaatlerinin yanında duran, Doğu Akdeniz'de Yunan tezlerini savunmayan, Libya'da Hafter'in yanında durmayan, Suriye'de Esed'i, YPG'yi, PYD'yi desteklemeyen, siyaset üstü meselelerde Türkiye'nin yanında duran herkesle AK Parti konuşur." ifadelerini kullandı.

Ünal, "AK Parti'den kopan bazı siyasi partiler de buna dahil midir?" sorusuna "Onların pozisyonu belli. Onların, açıklamalarında ve pozisyonlarında neler söyledikleri ve siyaseten nerede durdukları son derece açık. Onlar daha çok yeni sistemde 50+1'le '+1' kıymetli, adeta 'altın hisse' konumuna geldi. O yüzden o '+1'i kıymetli bulanların oluşturdukları bir yapı orada daha çok konuşulan." diye konuştu.

"Yargının meşruiyetini kimsenin tartışmaya açmaması gerekir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına ilişkin kararı iptal etmesinin ardından yaptığı açıklamaları hatırlatılan Mahir Ünal, "İşlerine geldiğinde yargıyı suçlayan, işlerine geldiğinde binlerce hakaret davası açıp o hakaret ettikleri hakim ve savcılara güveniyorlar mı, güvenmiyorlar mı? Bir karar versinler." dedi.

Mahir Ünal, Türk yargısının tarafsız ve bağımsız olduğunu dile getirerek, geçen gün bir hakimin, eski Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan'la ilgili hakaret içerici ifadeleri hakaret olarak değerlendirmediğini, kendisiyle ilgili de yapılan ağır hakaretler hakkında açtığı 17 davanın da takipsizlikle sonuçlandığını anlattı.

Hakimlerin kararlarının tartışılır olabildiğini aktaran Ünal, "Ama kalkıp da 'AK Parti yargıya müdahale ediyor, yargı eliyle siyaseti dizayn ediyor.' gibi çirkin ifadeler öncelikli olarak bizim yargı mensuplarımıza, hakimlerimize, savcılarımıza hakarettir." diye konuştu.

Ünal, yargının meşruiyetini kimsenin tartışmaya açmaması gerektiğini vurgulayarak, hukukun herkese lazım olduğuna dikkati çekti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin önerileri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve seçim sistemiyle ilgili önerilerine ilişkin görüşü sorulan Ünal, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güzel tarafının, bir "öğrenen organizasyon" gibi şartlara, taleplere, ihtiyaçlara, değişime uygun, kendisini yenileyebilen bir özelliğe sahip olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sistemin işleyişi, toplumla bürokrasi ve diğer erklerle kurduğu ilişkiyi zaman içinde değerlendirdiklerini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu değerlendirmelerde ortaya çıkan ihtiyaçları da hem toplumla hem partiyle hem de Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi ile de paylaşıyoruz. Böyle bir ihtiyaç görüldüğünde tartışılır, konuşulur, değerlendirilir, toplumun gündemine gelir. Burada bizim gözden kaçırmamamız gereken kıymetli şey şu; bu sistemde millete rağmen hiçbir şey olmaz. Parlamenter sistemde her şey millete rağmen oluyordu. "

(Bitti)