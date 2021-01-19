AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, partisinin Düzce il kongresinde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin bu önemli durumunu takviye eden, güçlendiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve onun başında bulunan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti icraatlarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Düzce İl Başkanlığı 7. Olağan Kongresi, Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kongrede konuşan Yazıcı, her insanın önemli olduğunu belirterek, salonda bulunanların Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanların önündeki engelleri kaldırmak, hayat standardını yükseltmek ve refah seviyesini artırmak amacıyla bir arada olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde yaşanan gelişmelere değinen Yazıcı, "Öncesiyle bugünü kıyaslayacaksınız. Sağlıkta ne durumdaydık, bugün ne durumdayız? Ulaştırmada neredeydik, bugün neredeyiz? Savunma sanayisinde gücümüz o gün neydi, bugün ne? Ne yapıyoruz ve bunları nasıl yapıyoruz? Sosyal yardımlarda kimsesizler, dezavantajlı gruplar ne durumdaydı, bugün ne durumda? İşte bu fark; AK Parti'nin bu millete sunduğu hizmetlerin bütünüdür, bu hizmet kalitesidir. Bunda hepinizin emeği, katkısı var." diye konuştu.

"Liderimizin durduğu gibi dik dururuz"

Kongreleri, teşkilatların beşeri kaynağını daha verimli hale getirmek için gerçekleştirdiklerini aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 90 parti var. Onlardan biri değil, çok farklı bir partiyiz. Özgün bir yerdeyiz. Duruşumuz var. Duruşumuzun merkezinde insan var. Liderimizin durduğu gibi dik dururuz. Kimliği olan bir partiyiz. Kimliksiz yanar döner, sağa sola sapar yolunu kaybeder, yol değiştirir. Hafızasını unutur. Bizim kimliğimiz muhafazakar ve demokrattır. Asla unutmayın."

Yazıcı, muhalefet partilerinden birinin genel başkanının kendilerinin de muhafazakar olduğunu söylediğini dile getirerek, "Bunu ifade etmek için söylediği gerekçe şu; 'Çünkü biz değişime karşıyız.' diyor. Bizim muhafazakarlığımız öyle değil. İnsan topluluklarını millet haline getiren bayrak, vatan, devlet, kültürel miras, tarihi geçmiş, inanç değerlerimiz. Bunlar bizim muhafazakarlığımızın kaynaklarıdır. Bunları önemsiyoruz. Asla statükocu değiliz; her zaman değişimden ve gelişimden yana olduk ve bu özelliğimizi de icraatlarımızla gösterdik." ifadelerini kullandı.

Birliğin en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kardeşliğimiz en büyük hazinemiz. Bunu unutmayın. Türkiye önemli bir ülkedir. Türkiye'nin bu önemli durumunu takviye eden, güçlendiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve onun başında bulunan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti icraatlarıdır. İnşallah Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te Cumhur İttifakı olarak yeniden milletin huzurunda milletin takdirini ve desteğini alarak Türkiye'yi ileriye taşımaya var mısınız?"

Kongrede, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Fahri Çakır ile Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün konuşmalarının ardından delegeler oy kullandı.

Tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Keskin, yeniden AK Parti Düzce İl Başkanlığına seçildi.