Son dakika haber... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, Twitter hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.

Numan Kurtulmuş, mesajında "Gece gündüz demeden, her şart altında, milletimizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan polislerimize başarılar diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyor, kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.