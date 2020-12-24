Son dakika haber! AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den Bakan Selçuk'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u ziyaret ettiği bildirildi.

AK Parti Tokat İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zengin, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ile Bakan Selçuk'u ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ziyarette dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını döneminde Cumhurbaşka Recep Tayyip Edoğan'ın talimatları ve Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen Sosyal Destek Kalkanı Programı kapsamında süresi uzatılan Kısa Çalışma Ödeneği ve diğer destekleri değerlendirldi.

Esnafın ve vatandaşların salgın sürecinden en az şekilde etkilenmesine yönelik verilen destekleri konuşuldu.

Zengin ve Arslan, Bakan Selçuk'a teşekkür etti.