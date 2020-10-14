AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında masalara kolonya konulması
AK Parti Milletvekillerinin kolonya ile ellerini dezenfekte etmeleri
Toplantı salonuna gelen milletvekilleri
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
- Kaynak: AA
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