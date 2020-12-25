Son dakika haber... AK Parti Hakkari heyetinden Sağlık Bakanı Koca'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, belediye başkanları ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ziyarette bulundu.

Şemdinli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milletvekili Dinç ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci ile Bakan Koca'yı makamında ziyaret etti.

Başkan Saklı, Bakan Koca ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'dan Şemdinli için Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin yapılacağı sözünü aldık. Şemdinli Devlet Hastanesi için de Doppler Ultrason (renkli ultrason) cihazı sözünü aldık. İnşallah en kısa zamanda bununla ilgili çalışmalar başlatılacak. İlçemize hayırlı olsun. Misafirperverliğinden dolayı Sayın Bakanımıza şükranlarımızı sunarız."