Son dakika haber... AK Parti heyeti, Gündüzbey'deki yatırımları inceledi - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti Heyetini Gündüzbey'de misafir edip, Çırmıhtı ve Gündüzbey'in yöresel lezzetleri ve tabiat zenginliklerinin yanı sıra tarihi ve turistik mekanlarını iç ve dış turizme kazandırmak amacıyla tamamlanan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgilendirdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti 23. Dönem Bingöl Milletvekili Yusuf Coşkun, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Malatya İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine gittikleri Gündüzbey Mahallesinde, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik başlatılan yatırımları yerinde incelediler.

Çınar, bölgedeki yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı

Başkan Çınar, Gündüzbey'in tadına doyulmaz tava ve fırın yemeklerinin yanı sıra kahvaltılıklarını modern, nezih ve hijyenik bir ortamda sunmak amacıyla yapımına başlanan Gündüzbey Sosyal Tesisleri başta olmak üzere bölgedeki diğer yatırımların amaç ve hedefleri üzerine detaylı bilgiler paylaştı.

"Bölgemizin turizm potansiyelini hareketlendireceğiz"

Bölgenin turizm potansiyelini hareketlendirmek adına birbirinden değerli yatırımları vatandaşların hizmetine sunmak adına çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AK Parti Milletvekillerimizi, İl ve İlçe Başkanımızı, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanımızı, her yönüyle muhteşem bir atmosfere sahip tarihi bölgelerimizden olan Çırmıhtı ve Gündüzbey'de misafir etmekten mutluluk duymaktayız. Her noktası, her caddesi ve her sokağı bizim için ayrı bir değer olan Yeşilyurt'umuzun her yaşam alanını farklılaştırmaya, güzelleştirmeye ve daha değerli hale getirmek adına birbirinden özel projelerle milletimize hizmet ediyoruz. Bölgemiz tarihi dokusu, kültürel zenginlikleri, yemekleri, iklimi ve havasıyla yılın her mevsiminde çok yoğun ziyaretçi akınına uğramaktadır.31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde bu bölgemizin tarihsel ve kültürel miraslarını doğru ve planlı yatırımlara turizme kazandırmak ve bölgemizi cazibe merkezine dönüştürmek adına verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirmekteyiz. Tarihi konaklarımızın restorasyon projelerinden dere ıslahlarına, yemeklerimizin tanıtımından müzelere, meydan düzenlemelerinden yol yenileme hizmetlerimize, cephe sağlıklaştırmalarından kaldırım yenilemelerine kadar çok farklı alanlarda çalışarak, bölgemizin turizm potansiyelini hareketlendireceğiz. Geleneksel mimari desenlerle modern çizgileri bir arada buluşturan Gündüzbey Sosyal Tesislerimiz de her yönüyle bölgemizin gelişimine ışık tutacak bir şekilde hizmete girecektir. Yöresel lezzetlerimizi bu projemizle ön plana çıkartacağız, iç ve dış mimarisiyle bölgemizin yapısına farklılık kazandıracağız. Geçen ay temelini attığımız sosyal tesislerimizde çalışmalar çok yoğun devam etmektedir. Bizim amacımız bölgemize katma değer katmak, tarihi alanları sosyal dokusunu bozmadan yenilemek, dönüşümü sağlamak ve turizme kazandırmaktır. Tarihi bölgelerimiz prestijli ve estetik yatırımlarımızla kabuğunu kırıp dünyayla buluşacak, bölgemize artık daha fazla turist gelip buranın muhteşem manzarasının tadını çıkartıp, güzel mekanlarda dinlenip, yöresel lezzetlerimizi kaliteli ve hijyenik alanlarda tadacaktır. Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun gerek ekonomik ve turizm gerekse de tanıtımına ciddi katkılar sunacak olan yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen AK Parti Milletvekillerimize, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizler hep birlikte hareket edip, aynı hedefe odaklanarak Malatya'mızın ve Yeşilyurt'umuzun daha iyi yatırımlara kavuşması adına gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan, AK Parti Heyeti ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledikten sonra Yeşilyurt Belediyesi eski Başkanlarından Mehmet Kavuk'u evinde ziyaret edip, bölgeye yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında fikir alış verişinde bulundular. - MALATYA