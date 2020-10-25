Son dakika haber... AK Parti il teşkilatından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a video klip - Son Dakika

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı tarafından, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için video klip hazırlandı.

AK Parti Kayseri İl Teşkilatı'nın 'Büyüdü Adalet ile Erdoğan' isimli şarkısının video klibinde Erciyes Dağı ve Tarihi Kayseri Kalesi başta olmak üzere, şehrin çeşitli yerlerinden kesitler bulunuyor. Ayrıca klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yere düşen Türk Bayrağını alması gibi önemli anlarından da kesitler ön plana çıkarıldı. - KAYSERİ