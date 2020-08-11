İzmir'in Kiraz ilçesinde meydana gelen feci trafik kazasında, hayatını kaybeden AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu Anıl Yılmaz defnedildi.

Edinilen bilgiye göre feci kaza, Kiraz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Anıl Yılmaz (22) idaresindeki motosikletin, seyir halindeyken orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu, feci kazada Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz'ın oğlu olduğu öğrenilen Anıl Yılmaz'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Kiraz İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Binası'nın bahçesine getirilen Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde Umurcalı Mahallesi mezarlığına defnedildi.

Öte yandan cenaze törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Necip Nasır, Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Yılmaz'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR