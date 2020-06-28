Son dakika haber... AK Parti Karasu ilçe kongresi 26 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

Son dakika haber... AK Parti Karasu ilçe kongresi 26 Eylül'de yapılacak

Son dakika güncel haberi... AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, kongrenin 26 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

AK Parti Karasu İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, kongrenin 26 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

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Yavuzyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kongre sürecini başlattıklarını,ancak yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Genel merkezce ertelenen kongrelere yeniden start verildiğini ifade eden Yuvazyiğit, "Genel merkezimizin belirlediği tarihler arasında yapılması kararından sonra biz de Karasu ilçe teşkilatı olarak ilçemizde ve bölgemizde fındık sezonu ve turizm hareketliliğinden dolayı 26 Eylül tarihinde yapılması talebinde bulunmuştuk. İl başkanlığımız ve genel merkezimiz de belirlediğimiz tarihi uygun gördüler ve 26 Eylül'de ilçe teşkilatımızın kongresini yapacağız." dedi.

Gittikleri mahallerde ve sohbet toplantılarında vatandaşlardan sıcak ilgi gördüklerini ifade eden Yavuzyiğit, şunları kaydetti:

"İlçe Teşkilatı olarak her salı akşamı parti ilçe teşkilatımızda tüm birimlerimizle haftalık değerlendirme toplantımızı yapıyoruz. Partimize kayıt olmak isteyen birçok arkadaşımızın taleplerini değerlendirip giriş kararlarını alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Şu anda teşkilatımızda 11 bin 500 üyemiz var. Zaten ilçemizin 40 bin civarında seçmeni var. Seçimlerde de 25 bin civarında oy alıyoruz. Aldığımız oyların yarısı kadar üyemiz var. Bu da sivil toplum kuruluşu olarak açık ara önde bir üyelik durumu olduğunu gösteriyor. İlçe teşkilatı olarak ortak kararımız 14 bini geçmektir."

Yavuzyiğit, seçim çalışmalarında verilen sözlerin yerine getirilmesi için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Belediye Başkanı İshak Sarı ve meclisin yanında olduklarını ifade ederek, kendilerine desteklerini esirgemeyen il başkanı ve milletvekillerine teşekkür etti.

AK Parti, Karasu, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 18:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... AK Parti Karasu ilçe kongresi 26 Eylül'de yapılacak - Son Dakika

Son Dakika

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