Son dakika haber! AK Parti'li Çalık: "Sosyal Koruma Kalkanı ile Malatya'ya 310 milyon lira destek verildi" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Malatya'da vatandaşlara sağlanan destek ve yardım miktarının 310 milyon liraya yaklaştığını belirtti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, Pütürge ilçesinde esnafı ziyaret etti.

Çalık, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Malatya'da kısa çalışma ödeneğinden 28 bin, normalleşme desteğinden 9 bin 100 çalışan kişinin faydalandığını belirterek, "Sosyal Koruma Kalkanı dediğimiz paket sayesinde ilimize bugüne kadar 310 milyon liraya yakın bir destek sağlandı." ifadesini kullandı.

Milletvekili Çalık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da tepki göstererek, 17 yılda deprem vergilerinden 147 milyar lira toplandığını, bunun 8,3 katı olan 1,21 trilyon liranın deprem bölgelerine harcandığını belirtti.

Çalık, sadece 24 Ocak depreminden sonra Malatya ve Elazığ'da yapılan işlerin mali tutarının yaklaşık 7 milyar lirayı bulduğunu vurguladı.