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Son dakika haberleri... Ömer Çelik: "Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Ömer Çelik: "Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor"

30.07.2021 17:20

Son dakika haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarıyla ilgili, "İster ihmal olsun, ister kasıt olsun, ister çeşitli zamanlarda gördüğümüz terör eylemleri gibi şeyler söz konusu olsun, bunların hepsi ekolojik terördür.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, orman yangınlarıyla ilgili, "İster ihmal olsun, ister kasıt olsun, ister çeşitli zamanlarda gördüğümüz terör eylemleri gibi şeyler söz konusu olsun, bunların hepsi ekolojik terördür." dedi.

Çelik, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Vali Süleyman Elban ve diğer ilgililerle, 28 Temmuz'da Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde başlayan ve kontrol altına alma çalışmaları devam eden yangın bölgesindeki durumla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Çelik, orman yangınlarında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Antalya Manavgat'ta çok büyük bir yangın olduğunu hatırlatan Çelik, "Bakan arkadaşlarımız ilk günden itibaren oradalar, yangınla ilgili olarak herkes yangını söndürmek için elinden geleni yapıyor. Adana'da Kozan ve Aladağ'da halen çalışmalar sürüyor. Buradan biraz sonra Aladağ'a geçeceğiz, yine Osmaniye'de, Mersin'de yangınların takibi devam ediyor. Çeşitli yerlerde sıkıntılarımız var, bütün emeği geçenlere, mücadele edenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çelik, ilk aşamada yangınların söndürülmesinin esas olduğunu, daha sonra da derhal yaraların sarılması için gereken adımların atılacağını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yangınlar söndüğü andan itibaren yaraların sarılması için ihtiyaç duyulan kaynaklar bakanlıklarımız tarafından seferber edilmiş durumda. Biraz evvel hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızı da dinledik, bizzat onun takibiyle, talimatlarıyla bütün kurumlar büyük bir seferberlik içerisinde inşallah bu yaraları çok hızlı şekilde saracaklar. Tabii bazı çeşitli haberler sosyal medyada, başka yerlerde çıkıyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Her ilde valiliklerimizin yaptığı resmi açıklamaları, yönlendirmeleri takip etmek lazım. İster ihmal olsun, ister kasıt olsun, ister çeşitli zamanlarda gördüğümüz terör eylemleri gibi şeyler söz konusu olsun, bunların hepsi ekolojik terördür. İnsana, hayvana, bitki ve canlara zarar veren her şey insan hayatına da kasteder, bütün doğaya da kasteder, bunların hepsi ekolojik terör muamelesi görür. Tabii şimdi terör örgütleri bu işin içinde midir değil midir, Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bütün soruşturmaları güçlü bir şekilde sürdürüyor. Bu soruşturmaların neticesi olarak ortaya çıkan her şey açık şekilde vatandaşlarımızla paylaşılır ve gereği muhakkak suretle yapılır."

"Kozan'da yangın belli oranda kontrol altında"

Ömer Çelik, halen rüzgara ve başka etkenlere bağlı olarak risklerin devam ettiğini vurguladı.

İlk işin, yangının sürdüğü ve tehlike arz ettiği yerlerde söndürme çalışmaları olduğunu aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Hemen anında hasar tespiti zaten yapılır ve arkasından da bu yaraların güçlü şekilde sarılması gerçekleştirilir. Bu hem canlarımızın kaybı hem milletimizin zenginliklerinin kaybı, varlıklarının kaybı. Hepimiz için üzüntü verici ama şu anda önceliğimiz yangının söndürülmesi ve arkasından da hemen hasar tespitlerinin yapılıp yaraların sarılması şeklinde olacaktır. Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. O bölgelerde de arkadaşlarımız gereken çalışmaları yapıyor. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor. Oradaki çalışmalar yakın bir şekilde takip ediliyor. Geçmiş senelerde de yangın, bölgemize büyük zarar vermişti. Yangının söndürülmesinin akabinde çalışmalar yapılmıştı."

Çelik, yangın bölgesinde hızlı kararlar alındığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vali Bey ilk başta daha anlık olarak bölgelerin tahliyesiyle ilgili hızlı karar alması, bir can kaybının olmasının önüne geçti. Tabii vatandaşlarımızın bazıları, hızlı bir şekilde buralar tahliye edildiği için eşyalarıyla ilgili sıkıntı yaşadıklarını bize ifade ediyor. Hepsinin değerlendirmelerine saygı duyuyoruz ama bu hızlı kararlar, canları korumak içindir. Hiç kimsenin hayatına, herhangi bir riskin ortaya çıkmaması içindir."

" Türkiye'nin Orman Teşkilatı, yüksek kapasite ve deneyime sahip"

Bölgedeki çalışmaların güçlü şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Burada bütün bu yangını söndürmek için gayret eden ekiplerimiz, kendi hayatlarını riske atarak insanüstü bir mücadele veriyor. Hepsine, bu insanüstü mücadele için şükranlarımızı sunuyoruz. İmkanlarımız bütün kapasitesiyle kullanılıyor. Bütün kapasitemizle, kabiliyetlerimizle bu yangıları söndürmek için elden gelen her şey yapılıyor. Bütün arkadaşlarımız sahadalar. Herkes arazide. Herkes elinden geleni yapıyor. Vatandaşlar büyük bir gayret sarf ediyor. Yetkili kurumlarımız zaten 7/24 esasına göre bu süreci kontrol ediyor. İnşallah bu felaketi de hep beraber el birliği içerisinde atlatacağız. Bazı provokasyonlar oluyor, bazı yalan haberler yayılıyor. Bunların gerçekle ilgisi yoktur. Yangın söndürmek teknik bilgi ve kapasite gerektiren bir iş. Türkiye'nin Orman Teşkilatı, bu konuda yüksek bir kapasite ve deneyime sahip. Aynı şekilde AFAD'ımız, diğer ekiplerimiz, hepsi yüksek kapasiteye sahip. Herkes aynı anda sahada görevlerini yerine getiriyor. Güvenliğin sağlanması konusunda son derece yüksek, verimli ve güçlü çalışma ortaya koyuluyor. Bu felaketi inşallah hep beraber atlatacağız, yaraları hep beraber saracağız."

Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor
Son dakika haberleri... Ömer Çelik: Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor

Ömer Çelik, AK Parti, Adana, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Ömer Çelik: 'Kozan'da yangın belli oranda kontrol altına alınmıştır. Aladağ'da riskimiz halen devam ediyor' - Son Dakika


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