Son dakika haber: AK Parti'li Şahin: "Yeni adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız" - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Gölbaşı'ndaki yeni adliye binasını, 2023 yılında ilçeye kazandırmış olacaklarını kaydetti.

Partiden yapılan açıklamada, Şahin'in, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptığı ziyarete ve Gölbaşı'nın adliye binası ihtiyacı konusundaki görüşlerine yer verildi.

Şahin, projesine başlanacak olan yeni adliye binasının 2023'te Gölbaşı'na kazandırılacağını belirterek, "Görüşmelerimiz neticesinde ve talebimiz doğrultusunda Gölbaşı Adliyesi'nin Haymana Yolu 5. kilometresine inşa edilmesi konusunda fikir birliğine vardık. Projesine hemen başlanacak olan adliye binamızı 2023 yılında Gölbaşı'mıza kazandırmış olacağız." bilgisini verdi.

Fatih Şahin, taleplerin karşılanmasında ve vermiş olduğu destek kapsamında Bakan Gül'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

Açıklamada, Şahin'e, Bakan Gül'ü ziyaretinde, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, MKYK üyesi Cem Şahin, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Gül ve Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan'ın da eşlik ettiği bildirildi.