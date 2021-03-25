Son dakika haber... AK Parti'li Turan, İsrail'in Filistin halkını Kovid-19 karşısında ölümle baş başa bıraktığını belirtti - Son Dakika

TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, "İsrail, bombalarla, kurşunlarla katledemediği Filistin halkını Kovid-19 karşısında ölümle baş başa bırakıyor." dedi.

Turan, Meclis'te beraberindeki TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin, Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken Filistin halkının bu ağır mücadelenin yanı sıra siyonist rejimin baskı ve şiddet politikaları altında hayatta kalmaya çalıştığını söyleyen Turan, İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir tutumla Filistinlilere ulaşacak ilaç, aşı, tıbbi malzeme gibi sağlık ekipmanlarını kısıtladığını ve giden yardımları engellediğini dile getirdi. Turan, "İsrail, bombalarla, kurşunlarla katledemediği Filistin halkını Kovid-19 karşısında çaresiz, ölümle baş başa bırakıyor." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, İsrail hapishanelerinde tutsak olan Filistinlilere aşı yapılmamasına ilişkin, İsrail Meclis Başkanı Yariv Levin'e bir mektup gönderdiğini hatırlatan Turan, Şentop'a duyarlılığı için teşekkür etti.

Turan, İsrail yönetiminin böylesine insani bir konuda bile gaddarca tutum izlemesinin, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi uluslararası kurumların kararlarını hiçe saydığı anlamına geldiğini ifade etti.???????

Gazze başta olmak üzere Filistin'in artık nefes almakta zorlandığını söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Dünya bu insanlık suçuna sessiz kalmamalıdır. Unutmayalım ki Orta Doğu'da ve Filistin'de barış sağlanmadıkça dünya barışı sağlanamaz. Filistin'in bağımsızlığını kazanması tarihi, vicdani ve beşeri bir zorunluluktur. Türkiye geçmişte olduğu gibi bu haklı davanın her zaman savunucusu olmaya devam edecektir. Elimizdeki tüm imkanlarla Filistin halkının ve Filistin'in haklı davasının yanında olmayı sürdüreceğiz."