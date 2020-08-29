Son dakika haber: AK Parti'li Turan: "İstanbul Barosu ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet... - Son Dakika

Son dakika haber: AK Parti'li Turan: "İstanbul Barosu ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet...

Son dakika politika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir terör örgütü mensubunun fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına ve bu sırada bina önünde toplanan CHP'lilere tepki gösterdi.

Son dakika haber: AK Parti'li Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bir terör örgütü mensubunun fotoğrafının İstanbul Barosu'na asılmasına ve bu sırada bina önünde toplanan CHP'lilere tepki gösterdi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine gelen Turan, 18 Mart Çan Termik Santrali ile Çan Linyit İşletmesini ziyaret ettikten sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul Barosu'nda yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Barolar; marjinalleşen, teröriste destek veren, köhne zihniyetin yuvası haline gelmemeli derken boşa demiyorduk. İstanbul Barosu yönetimi ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet etmiştir. Yazıklar olsun. İstanbul Barosu gibi çok sayıda CHP'li yöneticinin de örgüt üyeliğinden mahkum bir isme bu denli, adeta kurumsal bir duruşla sahip çıkması milli güvenlik meselesidir. CHP iktidar olsa ölen DHKP-C'li için tören mi düzenleyecek, heykelini mi dikecekti?

Görevi başındayken şehit düşen savcımız için gösterilmeyen hassasiyet, terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu ile aynı bölmede yakalanan ve cezaevinde ölen biri için gösteriliyor. Terör sevicilik gelenek oldu bunlarda, söküp atamıyorlar içlerinden. Milletimiz bu ihaneti unutmaz."

"Karadeniz'de müjdeyi aldık, şimdi gözümüz Akdeniz'de"

Turan, Çan'daki elektrik üretimi aşamasının da Türkiye'de iyi bir örnek olduğunu dile getirdi.

Bu topraklardan çıkarılan kömürün, ilçede elektrik enerjisine dönüştürüldüğünü anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Çan'daki bu tesisler, milli enerji ve milli maden stratejisinin çok güzel bir örneği. Yerli enerji kaynakları, dışa bağımlılığı bitirmek açısından önemli. Karadeniz'de müjdeyi aldık, şimdi gözümüz Akdeniz'de. Enerjide net ihracatçı konuma gelene kadar çalışmalarımıza devam etmekte kararlıyız. Çan Linyit İşletmesi ve 18 Mart Çan Termik Santrali, Çanakkale'miz ve ülkemiz için kıymetli kurumlar. Enerji arz güvenliğinin sağlanmasında, dışa bağımlılığın azaltılmasında, sanayinin gelişmesinde ve bölgede istihdam oluşturulmasında büyük öneme sahipler."

Termik santralin, Türkiye'de çevre yönetmeliklerine uygun dizayn edilmiş ilk santral unvanına sahip olduğuna dikkati çeken Turan, "Elektrik enerjisi üretilirken çevreyi ve doğayı göz ardı edemeyiz. Bu bilinçle Çanakkale'mizin ve Çan'ımızın doğasını korumak için gayret gösteriyoruz. İnsan sağlığını ön planda tutan bir anlayış çerçevesinde emisyon değerlerinin daha da düşürülmesini sağlamak amacıyla Çan Termik Santrali'ne 174 milyon lira maliyeti olan Baca Gazı Kükürt Arıtma Tesisi kurulması çalışmalarımız devam ediyor. Büyük oranda çalışmalar bitti, en kısa zamanda faaliyete alınması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Turan, Çanakkale'ye bir müjdelerinin daha olduğuna işaret ederek, Çan Devlet Hastanesine atanan 11 doktorun en kısa zamanda görevlerine başlayacağını sözlerine ekledi.

Çan Devlet Hastanesine, 94. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonucunda birer kardiyoloji, dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının yanı sıra 7 pratisyen hekimin atandığı bildirildi.

Bülent Turan'a ilçe ziyaretinde, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Yönetim Kurulu Üyesi Ünsal Dirlik, İl Genel Meclis Üyesi Murat Okan ve Çan İlçe Başkan Vekili Osman Uysal ile Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen eşlik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Barosu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber: AK Parti'li Turan: 'İstanbul Barosu ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet... - Son Dakika


Son Dakika

Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi Fenerbahçe, Edin Visca için Başakşehir'e Ozan Tufan ve Deniz Türüç'ü önerdi Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor Karantina ihlali yapan Celticli Boli Bolingoli'ye 3 maç ceza verildi Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan milyonların merak ettiği soruya yanıt Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Yargıtay'dan emsal karar: İş yerinden izin almadan evlenip düğün izni yapan tazminatsız kovulur
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
"Yaşamak için güzel bir akşam" paylaşımı yapan genç, saatler sonra kazada can verdi         
09:23
Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada Her şey saniyeler içerisinde oldu! Yakıt alan aracın çalınma anı kamerada         
09:03
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi         
08:50
Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin Bahçeli'den sürpriz talep: Oraya benim değil Erdoğan'ın adını verin         
08:46
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti         
08:33
Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı Damat kanlar içinde yere yığılınca düğün yerinden feryatlar yükselmeye başladı         
07:53
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel Galatasaray ve Beşiktaş'tan dev takas: Dorukhan'a karşılık Linnes ve Babel         
07:48
MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu MasterChef Türkiye'de 10 bin TL'lik ödülü kazanan takım belli oldu         
07:24
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti         
06:05
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti         
04:28
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar         
00:28
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik Bakan Koca, vakaların 1500'ü aştığı gün 6 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: Talimatı verdik         
23:23
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum         
22:24
Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti Yeşilçam'ın emektar ismi Ali Şakar hayatını kaybetti         
21:36
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu         
20:26
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun         
19:21
Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı Inter ve Crystal Palace, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için anlaşmaya vardı         
18:38
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi Erol Bulut, Fenerbahçe'den ayrılacak oyuncuları netleştirdi         
18:23
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Selin Ciğerci'den Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap         
15:16
Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi         
15:12
Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 13:23:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: AK Parti'li Turan: "İstanbul Barosu ve CHP'li yöneticiler, milletimize ve şehit savcımıza ihanet... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei