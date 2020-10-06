Son dakika haber: AK Parti'li Usta'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki - Son Dakika

Son dakika haber: AK Parti'li Usta'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Son dakika haberleri: "Anadolu Soruyor" programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam dini ile ilgili yaptığı kriz açıklamalara tepki gösterdi.

Son dakika haber: AK Parti'li Usta'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki, System.String[]

"Anadolu Soruyor" programına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam dini ile ilgili yaptığı kriz açıklamalara tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dini ile ilgili olarak yaptığı kriz açıklamaları değerlendiren Usta, "Fransa Cumhurbaşkanı haddini bilmelidir. Sen ne adına bu konuşmayı yapıyorsun. Sen kimsin. İslam Dinini güncellemek, kontrol altına almak senin haddine düşmez" ifadelerini kullandı.

Fransa devletinin 47 mahallede kontrol merkezi oluşturduğunu dile getiren Usta, "İnsanların özgürlüklerini kısıtlamış. İnsanların inançlarına müdahale etmiş. Nerede insan hakları örgütleri? Makron insan haklarını hiçe saymıştır. Bu insanları nasıl kontrol ediyorsunuz, telefonlarını mı dinliyorsunuz? Vebalı gibi insanlara muamele ediyorsunuz. Bu kabul edilemez. Avrupa'nın göbeğinde bu olanlar yanlıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa Mahkemesi siyaset üstüdür

Anayasa Mahkemesinin yapısının değiştirilmesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Usta, "Bu konular siyaset üstü değerlendirilmelidir. Anayasa Mahkemesi alanı bireysel başvuruyu kabul ediyor. AK Parti hükümetleri devrim yapmıştır. İnsanlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmek zorunda kalmıyorlar. Anayasa Mahkemesi bir dönem vesayet mahkemesi olmuştur. Şimdiki durum partiler üstü olmalıdır. Aksak yönleri varsa bu konuda değerlendirilir" ifadelerini kaydetti. - ANKARA

Son dakika haber: AK Parti'li Usta'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 16:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: AK Parti'li Usta'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki - Son Dakika

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