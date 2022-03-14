Son dakika haber! AK Parti'li Yayman'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haber! AK Parti'li Yayman'dan şehit ailelerine ziyaret

14.03.2022 12:37
Son dakika haber! AK Parti'li Yayman'dan şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberleri... TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Yayman, 2 yıl önce Suriye'nin Resulayn bölgesinde şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Bestami Bulut'un şehadet yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen mevlit programına katıldı.

Aileye Türk bayrağı hediye den Yayman, buradaki konuşmasında, şehit ailelerinin devlete birer emanet olduğunu vurguladı.

Onları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını kaydeden Yayman, "Şehitlerimizin aileleri bizim baş tacımızdır. Onların sorunları bizim sorunumuzdur. Onları hiçbir zaman yalnız ve çaresiz bırakmadık, bırakmayacağız. Onların acılarını paylaşıyor, hayır dualarını almaya devam ediyoruz. Aileleri, şehitlerimizin devletimize emanetidir. Bizlerde bu emanetlere bir evlatları, bir kardeşleri gibi bakıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz ortamda huzurun, barışın ve güveninin ne kadar önemli olduğunu idrak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yayman, ayrıca 1994 yılında Van'da şehit olan Ali Antepli'nin de ailesini ziyaret ederek sohbet etti.

Ziyaretlerde, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Ak Parti İlçe Başkanı Erdal Çelik ve Kırıkhan Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Bestami Antepli de hazır bulundu.

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Hisarcık, Kırıkhan, AK Parti, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AK Parti'li Yayman'dan şehit ailelerine ziyaret - Son Dakika


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