Son dakika haber... AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haber... AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
16.11.2020 11:57
Son dakika haber: AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vücut kırgınlığımız nedeniyle eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Kovid-19 test sonucumuz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi. Tedavimiz evde devam ediyor. Rabb'im tüm hastalarımıza Eş-Şafi ismi şerifi hürmetine şifa versin inşallah. Dua eder, dualarınızı beklerim." ifadesini kullandı.
Son Dakika Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame! 4 kişi, "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar