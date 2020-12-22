AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Çalık, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerinde oy kullandı.

Çalık, haber kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın " Mucize'nin adı Ayda" yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Öznur Çalık, fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür ederek AA çalışanlarına başarı diledi.