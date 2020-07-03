AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, TOKİ 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Çifteler ilçesinde yapımına başlanacak TOKİ konutları için Ankara TOKİ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kura çekimine katıldı.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Milletvekili Günay, Eskişehir dış ilçelerinin konut ihtiyacının önemli bölümünü karşılayacak bu projenin önemine değindi.

Devletin kaynaklarının en etkin kullanımı için çalışmalar yürüttüğünü, yerel ihtiyaçları ilettiğini ve takip ettiğini belirten Günay, şöyle devam etti:

"Bugün benim için çok mutlu bir gün, emeklerimizin sonucunu aldığımız bir gün. Burada noter huzurunda canlı yayında ilk kura çekimlerini yaparken hemşerilerim kadar heyecanlandım. 100 Bin Sosyal Konut Projesi ile vatandaşlarımızın hayatına dokunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerinden ötürü Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve TOKİ Başkanımız Sayın Öner Bulut'a hemşerilerim ve ilçelerim adına teşekkür ediyorum. Bu projeden yararlanan hemşerilerimiz adına gerçekten çok mutluyum. Şehrimize, ilçelerimize yatırımlar kazandırmaya, hemşerilerimizi hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz."