Son dakika haber! AK Parti Muğla İl Başkanı Mete, orman yangınlarıyla ilgili konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris'teki ormanlık alanların da daha önceki yanan bütün alanlarda olduğu gibi en kısa sürede ağaçlandırılacağını bildirdi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Mete, bazı siyasetçilerin dillendirdiği yanan ormanların yerine otel yapılacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bir işçinin hayatını kaybettiği üzücü bir orman yangını yaşadıklarını ifade eden Mete, "Marmaris, yüzde 86'sı orman olan bir ilçedir. Bu bölgede orman yangınlarıyla maalesef sık sık karşılaşıyoruz. Ben, 28 yıldır yaşadığım Marmaris'te birçok kez orman yangını ile karşılaştım. Biz, 90'lı yıllarda çalı çırpıyla yangın söndürmeye çalışılırken şimdi teknolojik arazözler ve helikopterlerle yangınlarla mücadele ediyoruz, etkin ve hızlı şekilde müdahale ediliyor." ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcılarının ve maksatlı çevrelerin algı peşinde olduğunu belirten Mete, şöyle konuştu:

"İçmeler Mahallesi Boynuzbükü mevkisinde 27 Haziran Pazar günü 10.30 sıralarında yangın başlamıştır. Yangına A113 kodlu arazöz tarafından 10.40'da ilk müdahale yapılmıştır. Değirmenyanı Depo'da bulunan yangın söndürme helikopteri 10.35'te motor çalıştırmış, 10.39'da havalanmış, 10.44'de yangına müdahale etmeye başlamıştır. Yangın ihbarından 14 dakika sonra helikopter müdahalesi yapılmıştır. Çeşitli iddialar oldu bu konuda. Burada 10 helikopter yangına direkt müdahale etmiştir. Çevre il ve ilçelerden de ekipler yangına sevk edilmiştir. Yangına 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozer, 328 personelle karadan, 11 helikopterle de havadan müdahale edilmiştir. Yangın 16.00 sularında kontrol altına alınabilmiştir. Yangında ilk tespitlere göre de 25 hektar alan maalesef zarar görmüştür. Buradan şehit olan Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet ailesine de başsağlığı diliyorum."

Orman teşkilatının yangınlarda ve yangın sonrasında ağaçlandırma safhalarında üstün performans sergilediğini kaydeden Mete, "Son 3 yılda sadece Muğla'da 479 hektar alan yanmış, 2020 yılında 1682 hektar alan ağaçlandırılmıştır. Yanan alandan 3 kat alan bir yılda ağaçlandırılmıştır. Muğla'da 2002 yılında 53 arazöz ve 3 helikopter var iken 2021 yılında 72 arazöz, 27 tanker arazöz, 4 helikopter ve 1 İHA görev yapıyor. 2020 yılında yangına müdahale süresi 18 dakika iken 2020 yılında 10 dakikaya kadar düşürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Anayasanın 169. maddesinin "Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz." ifadesinin yer aldığına dikkati çeken Mete, "Anayasanın bu maddesine göre, yanan alana bırakın otel yapmayı tarım bile yapılamaz." dedi.

"Burada 'akıllı yangın' yapılmış, burada kime ne rant sağlayacaklar?" diyen siyasetçileri de ağaçlandırma çalışmalarında görmek istediklerini dile getiren Mete, daha önce yanan ormanlık alanların ağaçlandırılmış hallerini gösteren fotoğrafları gazetecilere gösterdi.

Mete, "Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Dalaman, Menteşe ve Milas başta olmak üzere bütün yanan alanlar ağaçlandırılıyor. Göcek'te 2019 yılında yanan alanlar ağaçlandırıldı, yeşillendirildi. Bodrum'da yanan her bir metrekare ağaçlandırıldı, yeşillendirildi. Yangından sonra bu bölgede bir küçük yapı dahi yok." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Mete, "Ülkemizde İçişleri Bakanlığı yapmış, bir partinin genel başkanı olmuş bir kişinin 'akıllı yangınlar' diye tabirde bulunması kendisine yakışmamıştır. Sırf siyaset yapmak ve algı yaratmak için bu tür yalanlar üretmek kimseye fayda sağlamaz. İnsanlar her şeyi görüyorlar." diye konuştu.

Dalaman kağıt fabrikasındaki yangın

Çevre hassasiyetiyle hareket edenlere saygı duyduğunu dile getiren Mete, Muğla'nın denizlerine ve çevre sorunlarına da aynı hassasiyetle siyaset gözetmeden sahip çıkılması tavsiyesinde bulundu.

Mete, şöyle devam etti:

"Bu arkadaşlarımızı hassasiyetlerini göstermek için Dalaman Mopak'taki yangına davet ediyorum. 5 gün önce başlayan ve hala devam eden yangına baksınlar. Biz gittik 5 dakika zor dayandık. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ruhsat verdiği bu fabrikanın atık alanında yangın çıkıyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz mühürlemek istiyor sabahtan akşam 17.00'ye kadar büyükşehir zabıtası gelmedi bile. Mühürleme için sabahtan akşama kadar zabıta ekibi beklendi. Biz 5 dakika duramazken yangında çalışan itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. 5 gündür canla başla çalışıyorlar. Yangın söndürülemedi zehir saçmaya devam ediyor. Dalamanlılar teyakkuzda, isyanlarda... Çevre hassasiyeti gösteren insanlar buraya neden bakmıyor. Çevrecilerimizin tek bir kelime söylememesine hayret ediyorum."