Son dakika... AK Parti Muğla Milletvekili Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Marmaris'te inşası süren plajı inceledi - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Muğla'nın Marmaris ilçesinde projelendirilen ücretsiz halk plajının kurulum çalışması sürüyor.

Bakanlığın "Beş yıldızlı ücretsiz halk plajları" serisi kapsamında düzenlenen plajın 11 Haziran 2021'de hizmete açılması için yoğun mesai harcanıyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, İçmeler Mahallesi'ndeki 7 dönümlük arazide sosyal alanlar oluşturuldu. Girişin ücretsiz olacağı plaj, günlük 2 bin vatandaşın hizmet alacağı şekilde projelendirildi.

Plajda kafe, restoran, soyunma ve duş alma yerleri, mescit, engellilerin denize girebileceği özel alanlar oluşturuldu. Engellilerin kullanabileceği özel yapım şezlonglar da sahile yerleştirildi.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir de beraberindeki AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete ve Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen'le birlikte plajın inşasını inceledi.

Burada, projeyi yürüten Bakanlık kuruluşu TURAŞ A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Cem Sultan Saral ve ilgili mimarlardan çalışmalar hakkında bilgi alan Demir, gazetecilere, ilçenin keyifle denize girilen, konforlu bir plaja kavuşacağını söyledi.

Tatilcilerin ve Marmaris halkının rahatı için plajda her şeyin düşünüldüğüne değinen Demir, hizmet kalitesine dikkati çekti.

Plajın, 11 Haziran 2021 Cuma günü açılacağını aktaran Demir, "Hayran oldum. Böyle bir plaj Türkiye'de yok. Bu kadar donanımlı ve her şey çok iyi düşünülmüş bir plaj." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ve beraberindekiler, daha sonra Marmaris Devlet Hastanesi inşaatını gezdi.

İnşaatın hızla devam ettiğini, önümüzdeki yılın başlarında hizmete açılacağını belirten Demir, kısa süre sonra bu hastanenin de şifa dağıtmaya başlayacağını bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de depreme dayanıklı olarak inşa edilen hastanenin yapımının bütün hızıyla devam ettiğini, çalışmalarda herhangi bir aksama yaşanmadığını vurguladı.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ve yönetimini de ziyaret eden Demir ve beraberindeki partililer, buradaki iş insanları ile de bir süre sohbet etti.