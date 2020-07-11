Son dakika haber: AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ve kızı taburcu edildi - Son Dakika

Son dakika haber: AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ve kızı taburcu edildi

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ile küçük kızı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Adana'da korona virüs testi pozitif çıkan AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ile küçük kızı tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Geçtiğimiz günlerde Covid-19 teşhisi pozitif çıktıktan sonra Çukurova Devlet Hastanesine yatırılan Başkan Akan ve kızı Ayşem tedavilerinin ardından taburcu edildi. Akan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid teşhisi ile tedavi gördüğüm hastaneden, hamdolsun kızım Ayşem ile birlikte taburcu edildik. Bu süreçte hem arayarak hem de duaları ile yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

Ahmet Akan, AK Parti, Seyhan, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 08:38 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ve kızı taburcu edildi - Son Dakika

Son Dakika

08:33 Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi 08:22 Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor 08:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir alan riskli bölge ilan edildi 07:41 Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti 07:16 Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu 04:01 Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı 01:02 Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi 23:30 Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı 23:20 ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi 22:57 Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim 22:33 Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi 22:26 Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin 21:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Yunanistan'a Ayasofya yanıtı: Herkes kararımıza saygı duysun 21:16 Vefat eden annenin doğuma 10 gün kala paylaşımları yürek dağladı 20:09 Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Muharrem İnce, Ayasofya'nın yeniden cami olması kararının ardından "Atatürk'e dua etmeliyiz" dedi
08:33
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
08:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'da Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bir alan riskli bölge ilan edildi
08:15
Ayasofya Camii'nin halılarının masrafını Cumhurbaşkanı Erdoğan mı karşıladı? Tarihçi isim onu işaret etti
07:41
Ayasofya'daki mozaikler ve semboller ne olacak? Herkesin aklındaki tek soru yanıt buldu
07:16
Ayasofya'nın yeniden cami olmasına dünyadan destek yağdı
04:01
Meral Akşener, İYİ Partili Levent Özeren'in hakaret mesajları için Semiha Yıldırım'dan özür diledi
01:02
Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
23:20
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 08:53:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Ahmet Akan ve kızı taburcu edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]