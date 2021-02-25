Son dakika haber! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adana'da şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp,...
25.02.2021 15:58
Son dakika politika haberi: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adana'da şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
AK Parti Sözcüsü Çelik: " Adana'da şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Milletimizin emanetine, kahramanlarımızın naaşlarına ve vatandaşlarımızın mezarlarına el uzatan barbarlar, hukuk önünde hesap verecekler." - ANKARA
AK Parti, Adana, Politika, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber! AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Adana'da şehitlerimizin kabirlerinin de bulunduğu mezarlığı tahrip eden barbarlar, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanıp,... - Son Dakika
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