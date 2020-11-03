Türkiye, teröre karşı Avusturya'nın yanında - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından Türkiye, saldırıyı şiddetle kınarken, teröre karşı Avusturya'nın yanında olduğunu duyurdu.

Saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullanırken, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise şu ifadeleri kullandı:

"Viyana'da gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Bu lanetli saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz. Teröre karşı Avusturya halkının yanındayız. Terör, küresel bir tehdittir ve tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörle mücadele de samimi bir uluslararası çaba gerektirir. Bu bilinç ile Avusturya halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörizmin karşısında, Avusturya halkının yanındayız."

(Derya Yetim/İHA)