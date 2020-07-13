Son dakika haber: AK Parti Sözcüsü Çelik: "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının...
Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Çelik: "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır"
AK Parti Sözcüsü Çelik: "UNESCO yetkilileri şunu bilsinler, Ayasofya'nın evrensel mirasının korunması konusunda Türkiye her türlü iş birliğine açıktır"
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:39 Kaynak: AA
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