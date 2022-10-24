Son dakika haberleri! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK ÇOK CİDDİ BİR KAZAYDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK ÇOK CİDDİ BİR KAZAYDI

24.10.2022 17:28

Son dakika haberler... AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret etti.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ı ziyaret etti. Çelik, Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı çok ciddi bir kazaydı. Sayın başbakanımızın tabi ki sıkıntıları var tabi ki ciddi bir kaza atlattı ama fiziken giderek daha iyi bir şekilde, hafif yürüyüş yapabiliyor dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Azerbaycan'da geçirdikleri trafik kazası sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavileri devam eden Ak Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Ak Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım ve kaza geçiren araçtaki koruma görevlisini ziyaret etti. Akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Ömer Çelik, açıklamada bulundu.

ÇOK CİDDİ BİR KAZAYDI

Kaza hakkında bilgi veren Çelik, Sayın Başbakanımızı, milletvekilimiz Şamil Bey'i ve Oğuzhan arkadaşımızı şuanda ziyaret ettim. Kazadan sonra biliyorsunuz buraya beraber geldik, şimdi şükürler olsun ki durumları iyi. Orada ilk müdahaleleri yapılmıştı. Buraya geldikten sonra sağ olsunlar hocalarımız titizlikle ilgileniyorlar. Şu an gördüğüm kadarıyla daha iyi durumdalar, bir müddet daha tedavileri burada sürecek. Şükürler olsun ki, atlattığımız kazaya göre herkesin durumu çok iyi, çünkü o ciddi bir kazaydı. Arabanın takla attığı ve daha sonra kayalara çarptığı çok ciddi bir kazaydı dedi.

ŞUANDA HAFİF YÜRÜYÜŞ YAPABİLİYOR

Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın mevcut sağlık durumlarıyla ilgili konuşan Çelik, Sayın Başbakanımızın, tabi ki sıkıntıları var, ciddi bir kaza atlattı ama fiziken giderek daha iyi bir şekilde, şu anda hafif yürüyüş yapabiliyor. Şamil Bey'in de tedavisi devam ediyor. Oğuzhan arkadaşımızın da durumu iyi, hareket edebiliyor. Zaman içinde daha iyi bir duruma geleceğiz, hastanede bir müddet daha aynı ilginin aynı takibin devam etmesi gerekiyor, o zaman da söylemiştim herhangi hayati tehlike olan bir durum yoktu. O ciddi kazadan kaynaklanan ağrılar ve sıkıntılar söz konusu, bazı müdahaleler yapıldı, bugünümüze şükrediyor, acil şifalar diliyor, geçmiş olsun diyoruz diye konuştu.

Ömer Çelik açıklama sonrası hastaneden ayrıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK ÇOK CİDDİ BİR KAZAYDI - Son Dakika
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